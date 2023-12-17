河濱汙染酸坑 整治需500年

圖為「斯卓費洛酸坑」環保清理廠區入口。（記者啟鉻／攝影）

提起內陸河濱縣「斯卓費洛酸坑」（Stringfellow Acid Pits），很多居住內陸的華人 並不熟悉。這是一個加州 知名嚴重污染地，曾經是化學有毒廢棄物傾倒場。由於水質管理機關查到有害物質污染地下水，該地運營遭強令關閉並開始環保整治工作，時間恐達500年。

目前該地點由加州有毒物質控制局（DTSC）管理。根據DTSC的說法，清理工作需要大約500年。華裔環保專家、前南加 州華人環保協會會長容躍表示，對於準備前往內陸定居的華人來說，需要了解居住地存在的各種環境問題。

「斯卓費洛酸坑」位於赫汝帕谷市（Jurupa Valley）Glen Avon社區以北的Pyrite峽谷，佔地17畝。因為有毒化學物質傾倒時間長達十餘年，成為加州乃至全美污染最嚴重區域之一。1980年代初，該地成為全美新聞報導焦點，部分原因是「斯卓費洛酸坑」的形成，以及聯邦環保署被披露管理不善，相關管理人員因醜聞遭罷職。

根據有關資料，1955年，加州官員與赫汝帕谷當地採石礦主斯卓費洛（James Stringfellow）接洽，希望使用他的土地作為危險品傾倒場。聲稱這是一個理想的天然化學廢棄物處理地，因為土壤下方有許多岩石保護，不會讓有毒物質滲透到地下水中，一位地質學家還為該說法背書。

在隨後的10餘年中，來自全美的十多家知名公司、超過3300萬加侖的工業有毒化學品流入該傾倒場。1960年代至1970年代，降雨導致含化學物質的水，湧入附近的皮萊特溪流（Pyrite Creek）與小鎮Glen Avon。有環保人士描述當時情景，含有毒化學物質的水帶有泡沫，小鎮孩子們就在泡沫水中打鬧嬉戲，甚至還用化學泡沫裝飾當作假鬍子。這些有毒廢水污染了地下水，威脅著當地乃至更廣地區的數十萬居民的飲用水。

當地一位環保人士紐曼(Penny Newman)，她也是一位從事特殊教育老師，在看到有毒化學物質傾倒對當地居民的毒害後，開始積極維權，並組織一個由家庭主婦為主體的環保維權組織「激憤的家庭主婦」（hysterical housewives），呼籲解決「斯卓費洛酸坑」問題。

1980年代初，由於通過「綜合環境應對、補償和責任法案」（簡稱Superfund），該地引起聯邦環保署高度重視，列為加州污染最嚴重地區之一，也是在該法案的指導下，當局開始整治該污染區域。

接下來30年涉及「斯卓費洛酸坑」的法律訴訟中，涉及千餘名律師、4000名原告和近200名被告，成為加州歷史上歷時最長的民事訴訟之一。由於「斯卓費洛酸坑」要持續清理數百年才能消除有害影響，其產生的負面影響，難以估量。

華裔環保專家容躍在談到加州嚴重污染地之一「斯卓費洛酸坑」，他聯想到2015年10月在南加洛縣的阿里索峽谷（Aliso Canyon）天然氣儲氣庫發生的嚴重天然氣泄漏事件。提醒華人無論何時何地，都要將環境問題、保護環境作為一個重要事情來看待。