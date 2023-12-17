橙縣聖誕遊行 台灣隊展現風采

「台灣隊」是第73支及第74支出場的遊行隊伍，一排左三至六僑務顧問沈柏文、橙橋中心主任蕭蓓如、柑縣臺灣同鄉會會長傅錦郎、僑務顧問張欣珠，一排右二僑務促進委員張慧玲。（橙僑中心）

2023年加州橙縣 拉古納尼格聖誕節 遊行上周盛大舉行，柑縣台灣同鄉會與柑縣台灣醫師與牙醫師公會號召80位台灣鄉親參加這個已逾30年歷史的盛會。當天台灣鄉親組成陣容浩大的「台灣隊」，Laguna Woods台灣同鄉會會員、台美菁英協會橙縣分會、爾灣青少年舞龍舞獅隊也共襄盛舉，大家在熱鬧的遊行隊伍之中，一起讓台灣風采亮起來。

當天橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如到場，與參加遊行的「台灣隊」成員與高山青小組一起向往來遊客推薦介紹台灣，一起手持標語支持台灣，所有人都穿著白色T恤，上印製台灣地圖，讓Taiwan風采在遊行隊伍之中格外醒目，展現用行動挺台灣的熱情。

爾灣青少年舞龍舞獅隊的祥龍獻瑞，讓「台灣隊」更加吸睛。（橙僑中心） 2023年拉古納尼格聖誕節遊行於12月9日盛大舉行，橙縣台灣鄉親組成的「台灣隊」陣容浩大。（橙僑中心）

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎表示，今年是柑縣及洛杉磯台灣鄉親第四度參加這個主流社區的聖誕節遊行，不僅再次成功提高台灣能見度，也讓台灣精神更深入、更融入主流社區。在聖誕佳節期間，展現關懷、博愛及分享的台灣精神，同時也藉由遊行讓台灣鄉親歲末歡聚，傳達彼此的新年祝福。活動召集人僑務促進委員張慧玲提到，參加遊行的目的主要是促進台灣僑民與美國主流社會交流，同時提高台灣在美國主流社區的能見度，台美人一起走出來挺台灣，為台灣加油。

當天遊行活動在6架單引擎飛機空中分列式的精彩表演中，拉開活動序幕。今年「台灣隊」是第73支及第74支出場的遊行隊伍，成員穿著印有台灣地圖的白色T恤、原住民山地服裝或聖誕裝扮亮相，搭配遊行隊伍前導的亮麗大隊旗，十分吸引觀眾的注目，隊伍經過3個主席台及播報台時，均獲主持人詳盡介紹台灣，台美社團深入主流社區活動，為台灣進行國民外交的任務達陣。

大會當天主持DJ介紹台灣是一個美麗的島嶼，台灣在科技、醫療、公共衞生、農業等方面，對世界均有卓著貢獻，尤其台灣堪稱亞洲經濟的樞紐，半導體產業更有世界頂尖級發展，目前台積電(TSMC)亦在美國亞利桑納州設立生產基地。同時，在新冠肺炎(COVID-19)方面台灣也有成功防疫成績。主持人還會帶頭熱情為「台灣隊」加油，夾道民眾也加入一起呼喊。