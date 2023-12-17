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安大略會展中心 16日至21日舉辧美國乒乓球公開賽

記者楊青╱安大略報導

今年12月中旬美國乒乓球壇大賽連連。繼14日的中美外交盃乒乓友誼賽後，安大略會展中心（Ontario Convention Center）16日至21日（本周六至下周四）將舉辦2023年美國乒乓球公開賽（The 2023 US Open） ，來自全球各地的乒乓好手將在六天共118項賽事中爭奪近6萬元的優勝獎金。

這也是美國乒乓球最高級別的國際競標賽連續兩年在安大略會展中心舉辦，安大略會展中心數百張乒乓球桌15日已全部準備就緒。本屆美國乒乓球公開賽將分爲31項年齡組單打比賽，其中男子和女子單打冠軍戰最獲關注。

繼2021年拉斯維加斯和2022年安大略賽奪冠後，美國公開賽男單衛冕冠軍高雷（Kuo Lei）將在本次賽事中尋求「三連霸」。右手橫拍的高雷，1987年北京出生，曾代表烏克蘭國家隊參加2008年奧運會乒乓球男單賽。女單方面，最近在古巴泛美錦標賽女單比賽中奪冠的美國華裔選手王艾米（Amy Wang）將尋求第二次美國公開賽冠軍，王艾米2023年9月在美國的世界排名中列第68位。與去年一樣，男女單打冠軍的獎金均為1萬元，冠軍爭奪戰預期十分激烈。

古巴 烏克蘭 華裔

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