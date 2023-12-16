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中美乒乓外交盃友誼賽 落幕

記者楊青/安大略報導
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚落幕，來自南加州和全國各地的31支球隊歷經12個小時的激戰。（記者楊青/攝影）
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚落幕，來自南加州和全國各地的31支球隊歷經12個小時的激戰。（記者楊青/攝影）

紀念乒乓外交52週年，2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚落幕，來自南加州和全國各地的31支球隊經過12個小時的激戰，A、B兩組混合團體冠、亞、季三軍各有得主，中國駐洛杉磯總領館隊由明廷璽參贊領隊，獲得友誼賽紀念獎。

作為南加州華人華僑紀念中美乒乓外交52週年系列活動第一場，14日的外交盃乒乓友誼賽吸引南加州各地以及紐約、舊金山、紐澤西等地的數百名乒乓好手參賽，其中不乏中美兩國的乒乓國手和專業選手。最後，美國蘇州總商會勇奪A組混合團體冠軍，獲獎金1000元；阿美亞彩虹隊獲B組混合團體冠軍，獲獎金800元。

此次紀念乒乓外交52週年中美乒乓外交盃友誼賽由美國南加州華人華僑聯合會主辦，南加州華人社團大聯盟、全美華協南加分會聯合主辦，中國駐洛杉磯總領館和美國乒協支持。中國駐洛杉磯總領事郭少春大使及夫人王薇參贊、副總領事李春林、主任王琦、明廷璽參贊、安明栓領事、路君燮領事等出席開幕式，並參觀當天同時展出的尼克森訪華和乒乓外交圖片展。

郭少春高度評價了乒乓外交對中美關係的影響和貢獻，同時也肯定了南僑總主辦中美乒乓外交系列活動，對促進中美兩國人民友好關係所做的努力。

美國蘇州總商會勇奪A組混合團體冠軍，獲獎金1000元。（蔡成華提供）
美國蘇州總商會勇奪A組混合團體冠軍，獲獎金1000元。（蔡成華提供）
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚盛大落幕，來自南加州和...
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚盛大落幕，來自南加州和全國各地的31支球隊經過12個小時的激戰決出座次。（記者楊青/攝影）
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚盛大落幕，來自南加州和...
紀念乒乓外交52週年2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚盛大落幕，來自南加州和全國各地的31支球隊經過12個小時的激戰決出座次。（記者楊青/攝影）

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