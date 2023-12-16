中國電商在美崛起 華人爭物流商機

隨著TEMU和Shein這類有中方背景的電商在美國壯大，南加華人物流版圖也在發生變化。（美聯社）

隨著TEMU和Shein這類有中方背景的電商 在美國壯大，南加華人 物流版圖也在發生變化，一些本地物流業者借東風迅速發展，從專做對接中國的海外運輸業務，擴展到本土化。

南加物流行業生態逐漸發生轉變，一些業者從以往中國集運商，轉向切入來美發展的中國電商供應鏈，拓展其本土運輸業務。Jerry叢四年前從出租商用貨運車，轉行物流。他表示，從事租車業務時，接觸亞馬遜這類大型電商，考慮可以更充分的利用商業車資源，因此加入到物流行業。

隨著公司日漸成熟，中國最大集運商之一的雲圖開始找到他。相比主流貨運公司，Jerry叢有價格優勢；於是他和中國幾家大的集運商建立合作，加上把握住疫情後運輸業務激增的風口，Jerry叢的公司如今一天最高能有14萬貨運單。目前Jerry叢的物流公司也在為TEMU、亞米和小紅Mall等電商送貨，並希望和Shein建立合作關係，跟著中國電商在美國發展的上升趨勢，擴展在美國的本土運輸服務。

但是和中國來的大電商合作，就要遵守中國對快遞行業的嚴格標準。Jerry叢說，眾所周知，中國快遞業競爭很激烈，這些大電商對投遞時間有嚴格要求，對包裹破損的懲罰制度也很明確，這就要求合作的物流公司管理成熟且嚴謹。華人物流行業入門的門檻相對比較低，但是中國大電商崛起，也會快速提升南加物流行業走向更專業化的方向，他們想抓住這個機會。

Jerry叢說，他們和中國大電商合作，主要是看重其龐大的貨運量，TEMU全美每天大概有130萬訂單，其中洛杉磯有10萬單左右，感恩節和聖誕節購物季，預計是平日的五倍以上，如果他們能拿下十分之一的貨運量，就已是不小的業務。拿到更多的貨運量，也意味著可以更好佈局全美的運輸網絡。

物流業者陳江，最近瘋狂租倉庫。他表示，為迎接購物季和中國電商帶來的機會，他們在擴充倉庫儲備。主流運輸公司如UPS和USPS等，都是全國物流網佈局完整，且掌握大量客戶。新興的華人物流公司，最初業務通常只有落地配，就是提供中國海淘貨物航班到達美國後的落地配送服務，即從航空港向外輻射。

陳江說，美國四大主流運輸公司如UPS、USPS和Fedex和亞馬遜，以往佔據98%的貨運量，現在減少了3%，這意味著其他不同規模的新興運輸公司在崛起和壯大。華人公司主要能拼的，就是價格和時間差，當主流公司滿足於三、四天送到時，華人物流公司可以拼時間和細節，做到更快送達。