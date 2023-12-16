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不滿氣候變遷 加州18名青少年告聯邦 最小僅8歲

編譯胡立宗／綜合報導
加州18名青少年近日狀告聯邦環保署，稱其怠忽職守，未盡保護國民之責。蒙大拿州青少年稍早已經告過州府，並取得初步勝利，圖為他們準備開庭的照片。（美聯社）
加州18名青少年近日狀告聯邦環保署，稱其怠忽職守，未盡保護國民之責。蒙大拿州青少年稍早已經告過州府，並取得初步勝利，圖為他們準備開庭的照片。（美聯社）

加州8歲至17歲的18名青少年近日聯名狀告聯邦環保署、署長芮根（Michael Regan）與聯邦政府，指責他們怠忽職守，未盡力避免廢氣排放導致的氣候變遷，而惡化的環境又對他們與其他未成年人造成身心傷害。

訴狀已經送至加州中區聯邦地區法院，環保署回應南加新聞集團（SCNG）記者提問時只說，感謝原告對氣候變遷的重視，環保署必盡全力減少環境汙染所導致的氣候變遷。

18位原告半數來自南加，訟案領銜人「Genesis B.」表示，她們不僅是為自己發聲，也是為他們這一代發聲。未成年人沒有投票權，無法影響政治運作，等到了能夠投票，已經忍受環境傷害18年了，因此環保署、聯邦政府應該負起責任，對化石燃料的探鑽許可嚴格把關，俾使她們與未來的小孩都能有個更好的成長環境。

代表原告的律師團來自奧勒岡州的非營利法律事務所Our Children's Trust，他們剛在6月代表蒙大拿州青少年狀告州府，而8月的初判也認定該州偏袒化石燃料的法律違憲。如果上訴法院維持原判，則蒙大拿州未來核發執照時必須將氣候變遷納入考量，同時也將成為美國憲政史上的重要判例。類似訟案先前已在夏威夷州、猶他州、維吉尼亞州提告過，但仍待審理。

加州的18名原告則是透過網路找上Our Children's Trust，希望藉他們與加州團體的力量，促使聯邦法院審理氣候變遷事項，確定環保署是否違背憲法責任。Our Children's Trust強調，在行政、立法部門放水的情況下，只有司法才能把守關口，避免更大的傷害，畢竟許多前例顯示，各級政府往往託辭沒有可以替代化石燃料的能源，所以不得不以化石燃料維持工商運作。

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