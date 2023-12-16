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集合!周末這樣玩／慶聖誕 遊聖地牙哥堅果農場

記者蕭愛╱聖地牙哥報導
山谷中心免費聖誕乾草農車逛農場。（記者蕭愛╱攝影）
山谷中心免費聖誕乾草農車逛農場。（記者蕭愛╱攝影）

聖地牙哥山谷中心(Valley Center)山巒起伏，風景秀麗，伍茲山谷路(Woods Valley)的貝茲堅果農場（Bates Nut Farm）每年在聖誕節假日都舉行歡慶活動。附近還有一個瓦爾福特湖(Lake Wohlford)，狹長湖水，兩旁樹林倒映湖面，景觀清幽。

影音來源：記者蕭愛

山谷中心屬於艾斯康地多市（Escondido），距離洛杉磯約2小時車程，走15號公路往南，41號Gopher Canyon出口到老城堡路轉進Valley Center路，再走1.2哩即可見到伍茲中心（Woods Center）路。

兩旁都是大樹的伍茲中心路，鄉村氣息濃厚，西邊入口處有一座高爾夫球場，還有一個RV露營地，再深入有苗圃及農場，十足田野風光，景觀宜人，兩旁行道樹已經長滿相接，如同走在綠色隧道裡。

伍茲中心路東側的貝茲堅果農場有廣大腹地，原來是核桃果園，每逢佳節都會舉辦各種慶祝活動，感恩節過後已經開始舉辦免費聖誕歡慶活動，裝飾聖誕燈飾的乾草車，載運客人農場繞一圈。手工藝創作攤位展示各式才藝，還有現場樂隊演奏聖誕歌曲，可愛的兒童也加入打擊樂器，氣氛熱烈又熱鬧。貝茲堅果農場周末活動不少，需要參考貝茲堅果農場的網站。

貝茲堅果農場附近都是核桃樹，車輛則停在農場四周。最可愛的是附近還飼養了許多小動物，儼然小小動物園。有雞、鵝、鴨、馬、羊、牛、火雞、駝鳥。還一隻淺黃色鴕羊，萌態可愛，人們可以近距離接觸、餵食。

貝茲堅果農場在此地已經有90多年，歷經五代家族接力經營，原來出售自家農場的核桃，現在從世界各地購買堅果出售，開心果、山核桃、腰果、花生、葵花籽等都可以在農場看到。堅果有生的、烤的，還有一些加香料、不加鹽的。為確保品質和新鮮度，他們在農場烘烤和包裝堅果。

瓦爾福特湖在伍茲中心路東邊交接的路上，這條路就是以瓦爾福特湖命名。從公路上看瓦爾福特湖，青山綠水、漁船點點，特別幽靜，許多人在路邊自拍留影。

此湖亦屬聖地牙哥的水源地，水質受到保護，可以釣魚，但需要按照規定，禁止使用私人船隻和設備，以免受外來的魚類、貝類入侵。有一段湖邊，車輛可以停在湖側，直接在自家車旁邊釣魚，亦可租船釣魚，有一位男遊客，釣了好幾條大彩虹鱒魚，滿載而歸。每日能釣幾條魚，公園也有明文規定，需要事先瞭解。

瓦爾福特湖從12月中旬到隔年9月勞動節，每週開放 7 天。在勞動節至 12 月中旬期間，每周六和周日開放。釣魚時間為早上 6時至黃昏。如需了解更多信息，可致電 760-839-4346聯繫公園管理員。湖四周有小森林，樹下有不少野餐桌。

在瓦爾福特湖遊覧閒逛時，巧遇一位男遊客帶著其飼養的兩隻金剛鸚鵡，乖巧的金剛鸚鵡在他的手臂上來去自如，親密如同家人。該男子說他養金剛鸚鵡已經十幾年，他們最喜歡到瓦爾福特湖來逛逛。

貝茲堅果農場資訊
貝茲堅果農場資訊
聖地牙哥山谷中心鄉村舉行聖誕節日歡慶活動。（記者蕭愛╱攝影）
聖地牙哥山谷中心鄉村舉行聖誕節日歡慶活動。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖風景清幽。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖風景清幽。（記者蕭愛╱攝影）
附近有一個美麗的湖泊。（記者蕭愛╱攝影）
附近有一個美麗的湖泊。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖風景清幽。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖風景清幽。（記者蕭愛╱攝影）
湖旁風景清幽，有野餐桌供人使用。（記者蕭愛╱攝影）
湖旁風景清幽，有野餐桌供人使用。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖邊有船隻可以租借。（記者蕭愛╱攝影）
瓦爾福特湖邊有船隻可以租借。（記者蕭愛╱攝影）
巧遇帶著鸚鵡溜達的愛鳥人士。（記者蕭愛╱攝影）
巧遇帶著鸚鵡溜達的愛鳥人士。（記者蕭愛╱攝影）
這位先生一早就釣了好幾條魚，滿載而歸。（記者蕭愛╱攝影）
這位先生一早就釣了好幾條魚，滿載而歸。（記者蕭愛╱攝影）
小農場的白鴨，如戴著后冠。（記者蕭愛╱攝影）
小農場的白鴨，如戴著后冠。（記者蕭愛╱攝影）
小農場有隻小駝羊，萌態可人。（記者蕭愛╱攝影）
小農場有隻小駝羊，萌態可人。（記者蕭愛╱攝影）
伍茲山谷路鄉村氣息濃厚。（記者蕭愛╱攝影）
伍茲山谷路鄉村氣息濃厚。（記者蕭愛╱攝影）

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