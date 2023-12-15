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哈岡華協與TACF送午餐毛毯 慰問工業市警局

記者張庭瑜/工業市報導
哈岡華人協會和TACF準備了60份午餐及60條毯子，表達對洛杉磯縣警局工業市分局警員的感激之情。（記者張庭瑜/攝影）
哈岡華人協會和TACF準備了60份午餐及60條毯子，表達對洛杉磯縣警局工業市分局警員的感激之情。（記者張庭瑜/攝影）

哈仙達岡華人協會（Hacienda Heights Chinese Association）與「社區治安人人有責」基金會（Together Against Crime Foundation, TACF），12月13日（周三）中午在洛杉磯縣警局工業市（City of Industry）分局舉辦送暖活動，以表達對一線警察的感謝和支持。

新任局長艾默里（Glenn Emery）對於華人社區的這一個慷慨舉動表示感謝。艾默里特別強調社區成員參與志工計劃對於提高安全意識和支持警方工作的重要性，同時提醒民眾在使用ATM和購物時保持警惕，特別是在進行大額交易時。

華人協會會長方孝偉和TACF會長管毅秀強調，通過這類活動提升華人對警方工作的關注和增強合作關係的重要性。他們也希望通過支持警方的巡邏計劃（VOP Program），提高執法效率並增強社區安全。

活動中，華協和TACF分別準備60份午餐和毯子，以表達對警方的感激。此外，管毅秀強調華人社區應更積極參與社會事務，尤其是在面對社區安全問題時。他提到華人在公職選舉中投票率低，並呼籲社區成員在2024年美國大選中積極投票，選出更能代表民意的政府官員，並且有效改善社區安全狀況。

華人社區送溫暖活動，不僅展現了對警方的敬意和感激，也強化了華人社區與警方的合作。艾默里也提到了工業市警察局現在有專門的零售特遣隊，專注於提升哈岡地區的安全，並鼓勵社區成員關注警局社交媒體，了解每日安全小瞥步。他更保證，對於英語不流利的社區成員，警方都會有足夠的語言翻譯資源，包括普通話和其他語言，以確保溝通無障礙。

警員們在享受美味午餐的同時，也與當地華人開心聊天，分享彼此的經驗和觀點。（記者張...
警員們在享受美味午餐的同時，也與當地華人開心聊天，分享彼此的經驗和觀點。（記者張庭瑜/攝影）
哈崗華人協會與TACF合辦「寒冬送暖」活動，支持洛杉磯縣警局工業市分局，增強社區...
哈崗華人協會與TACF合辦「寒冬送暖」活動，支持洛杉磯縣警局工業市分局，增強社區安全合作。（記者張庭瑜/攝影）

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