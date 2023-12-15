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網紅新書發表 談如何投資

記者張宏／洛杉磯報導
抖音有60多萬粉絲，2011年投資Zoom公司的投資網紅硅谷李師傅（前排右一）日前與JustGo在爾灣聯合主辦「硅谷李師傅讀書會」。（主辦方提供）
抖音有60多萬粉絲，2011年投資Zoom公司的投資網紅硅谷李師傅（前排右一）日前與JustGo在爾灣聯合主辦「硅谷李師傅讀書會」。（主辦方提供）

創業者具備什麼素質最受天使投資人的喜愛？在抖音有60多萬粉絲、2011年投資Zoom公司的網紅硅谷李師傅，日前在爾灣聯合主辦「硅谷李師傅讀書會」，分享他的新書「投資的邏輯」。

硅谷李師傅（本名李強 ）畢業於清華大學，2011年和校友們一起投資後來在疫情大放異彩的Zoom公司，他還天使投資17家獨角獸企業，他現場和爾灣當地創業者等30多人一起分享投資經驗和他的新書。

他表示，「投資的邏輯」是清華大學出版，相當是他的投資筆記，匯集他10餘年的投資經驗，從投資規劃、流程與規範、可行性預測、市場分析、商業模式、企業考察、用戶研究等多方面，詳細介紹投資的基本知識和核心邏輯。比如他選擇投的公司CEO需要身強心寬，身強是要有精力，生理和心理都要年輕，之前投過一個柏克萊博士，三個月沒見頭髮都白了，心理上無法承受這個壓力和人與人之間的博弈。

而心寬也是投資者看重的，創業通常都會一團亂，如何和各方面解決問題放下問題是很關鍵的能力。他們之前投資一個博士，他和家人及事業合作夥伴都鬧僵，就是因為他和無法放下和其他人的矛盾。作為公司負責人要有重啟能力，心裡裝不下事，很難做大事。另外CEO的靈活性也很重要，企業家通常解決不了事情就繞著走，這是企業家和博士學者最大的區別。

他說，他疫情前常和大家交流，但疫情後被困在矽谷，於是他就在抖音做短視頻成為網紅。很多人對AI發展存在焦慮，其實創新和服務都還是人類專屬的長處，做好服務和平台會有巨大機會，像他目前關注的領域就是零售業和AI產業。作為投資人如果對某個產業或某個人不了解最好不投，因為虧錢可能性極大，無知者才無畏。

投資 疫情 天使

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