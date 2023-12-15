洛港11月貨運量仍強勁 連4個月年成長

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹了11月港口貨運量。（會議截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）13日舉辦線上會議，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指出，洛杉磯港11月貨運量表現依然強勁，當月共處理了76萬3262TEU（20呎當量單位）貨櫃。比去年同期增長19%，這是洛港連續四個月貨物多於同期數量。

美國玩具協會策略交流高級主任高德曼（Kristin Morency Goldman）作客當天的會議，介紹了這個購物季民眾購買玩具的意願。她介紹，今年協會對1000名家長做了調研，顯示有四分之一的家長表示今年購物季會買更少的玩具。但是如果發現物美價廉，全家可以一起玩的好玩具，他們還是願意花與去年一樣的錢來買。她說，這點驗證了玩具是能抵抗經濟衰退的，即時經濟下行，家長也不會節省買玩具的開支。

除了為孩子買玩具，89%的家長表示會為其他成年人購買玩具，其中43%的人表示會給配偶買玩具，43%會給自己買，32%表示會買玩具送給朋友。

高德曼表示，美國的玩具市場不僅僅專注在小孩身上，成年人的玩具市場也很重要。此外，調研顯示消費者在購買玩具時考慮得更多，例如玩具是否可以加深家庭成員的關係，是否有教育意義，玩具廠商的產品價值是否與自己秉承的價值相同等。

這個月的進口、出口以及空貨運量均比去年11月有所增長，分別有38萬4619TEU，11萬1755TEU以及26萬6888TEU。其中空貨櫃數量是16個月以來第一次實現同期對比增長。賽羅卡介紹，成長的貨物進口量證明了美國消費者強勁的購買力以及國家經濟。有數據顯示，這個感恩節至網路星期一之間，美國有破紀錄的2億消費者通過網上或實體店消費。

提及明年第一季度的貨運量預測，賽羅卡表示，中國農曆新年會讓工廠放假，這會給洛港的貨運量帶來影響。今年的農曆新年為2月10日，目前工人們正在加班加點，趕在放假前將貨物生產出來。2月會是貨物相對少的一個月，之後3月、4月將開啟春季消費季，春季服飾、家具、空調等商品比較熱門。

2024年將有許多因素影響洛港的貨運量。首先隨著海上貨船逐漸增多，貨運將變成「買家市場」，貨運成本下降。其次，隨著2024年美國總統大選 臨近以及新總統產生，政治因素可能改變國際經濟關係，這也會影響貨運量。