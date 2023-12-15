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2027年洛城再辦超級盃 在SoFi體育館開打

洛杉磯訊
超級盃將在2027年重回SoFi體育館。（Getty Images）
超級盃將在2027年重回SoFi體育館。（Getty Images）

12月13日（周三）在達拉斯舉行的聯盟會議上，美式足球大聯盟（NFL）宣布SoFi體育館（SoFi Stadium）將作為2027年第61屆超級盃比賽的舉辦地，這也意味著洛杉磯將再次舉辦超級盃比賽。就在去年，該體育場剛剛舉辦了第56屆超級盃比賽。

SoFi體育館目前是洛杉磯公羊隊和洛杉磯閃電隊的主場。聯盟表示，2022年超級盃比賽為洛杉磯縣帶來了2.343億至4.775億元的收入。作為被指定為第61屆超級盃舉辦地的一部分，洛杉磯地區將再次舉辦超級盃週日之前的活動，包括NFL榮譽賽、超級盃體驗和超級盃開幕之夜。

同一個城市、同一個體育場密集舉辦超級盃比賽比較罕見，上一個城市是邁阿密，分別於2007年和2010年在硬石體育場（Hardrock Stadium）舉辦了超級盃比賽。

NFL在洛杉磯大都會區擁有相當規模的影響力，並於2021年在英格伍（Inglewood）開設了西海岸總部。

這也將是超級盃第九次在大洛杉磯地區舉辦。第一屆超級盃(Super Bowl I)於1967年在洛杉磯紀念體育館（Los Angeles Memorial Coliseum）舉行。

超級盃 洛杉磯 NFL

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