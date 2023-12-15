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拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

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紐森：對拜登連任非常有信心

記者劉先進╱瓦卡維爾報導
總統拜登支持率創下曆史新低，在處理經濟發展、移民問題、以色列和哈馬斯衝突方面頗多爭議。（記者劉先進 ╱攝影）
總統拜登支持率創下曆史新低，在處理經濟發展、移民問題、以色列和哈馬斯衝突方面頗多爭議。（記者劉先進 ╱攝影）

總統拜登支持率創下歷史新低，加州州長紐森接受本報專訪時說，對拜登和賀錦麗2024年競選連任成功非常有信心。對於共和黨目前民調領先的川普，紐森說，自從川普的「中國病毒」說，讓仇恨亞裔飆升，這一點若能加強對比，訴求讓川普離開白宮，民主黨就可贏。

紐森最近參加亞太公共事務聯盟（APAPA）全國團結日頒獎晚會暨尹氏莊園（Yin Ranch）30周年慶，接受本報訪問。他前不久和佛州州長、參與總統競選的德桑提斯(Ron DeSantis) 辯論，引人注目。辯論中，德桑提斯說，拜登在走下坡路，對美國來說是個危險，他沒有資格競選總統。「紐森也同意這個，他不會這麼說。這就是他進行影子競選（shadow campaign）的原因。」

紐森說，所謂影子競選不存在。他8日和拜登總統一起，參加洛杉磯的一個籌款活動，「我將繼續在任何場合為拜登、賀錦麗競選連任辯護，包括在福斯新聞中。」

紐森說，在辯論舞台上，和德桑提斯的對比深刻，尤其在中國問題上。就在數年前，德桑提斯的聲望和政績在於招攬中國大陸的業務，進行貿易展覽，在香港開設辦事處。突然之間，他屈服於共和黨內最極端的邊緣觀點，背棄這項工作，「他是在玩弄政治。我認為這是一種非常危險的方式。我覺得他有點排外。很高興能在辯論台上指出這一點。」

對於近日拜登民調下滑，紐森說，對2024年拜登和賀錦麗的連任競選非常有信心。如今是2023年，競選還未開始，所有的精力和焦點都在共和黨初選上。預計可能在2月的第一周，川普會成為共和黨候選人。

紐森說，要提升拜登的政績，同時要與川普形成對比。「兩年前，我們在談論仇恨亞裔事件的上升。這個叫川普的人，大談功夫病毒和中國病毒。不在於他說了什麼，而是他說的方式。90歲的老人走在街上被撞倒在地，諸如此類。」

他說，去年，仇亞事件有明顯下降。我們把這種風潮的溫度降下來，繼續保持下去。從我的角度來看，讓川普離開白宮，繼續提出對比的觀點，這一點很重要。如果這樣做，就會贏得這場選舉。

儘管拜登總統支持率新低，但州長紐森表示，對拜登2024年競選連任成功非常有信心。...
儘管拜登總統支持率新低，但州長紐森表示，對拜登2024年競選連任成功非常有信心。（記者劉先進╱攝影）

拜登 紐森 川普

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