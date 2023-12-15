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南加大研究 洛縣1/3家庭 面臨食物危機

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣三分之一家庭面臨食物危機。（取自洛杉磯食物銀行網頁）
洛縣三分之一家庭面臨食物危機。（取自洛杉磯食物銀行網頁）

NBC 4電視台報導，南加大（USC）一項研究發現，洛縣三分之一家庭，面臨吃飯的掙扎比任何時候都艱難。南加大食品系統公平研究所（Institute for Food System Equity）海伊（Kayla de La Haye）說，「情況比新冠肺炎第一年還糟。」

在Sherman Way一個食物銀行，數十人在開門前一個半小時排隊等候領取免費餐盒，這些食物由洛縣猶太家庭服務組織提供。

海伊調查2020年3月至今洛縣糧食不安全數據，發現人們如今獲得的福利和食品幫助愈來愈少，這種情況發生在通膨高漲、生活成本上升和食品成本大幅上漲時。

美國農業部（USDA）將糧食不安全定義為，當人們沒有足夠食物，且不知道下一餐在哪。海伊說，調查發現四分之一有這種情況的家庭都有孩子，低收入居民中，糧食不安全狀況是十年來之最。與白人居民相比，洛縣西裔和非裔糧食不安全率高出兩倍。

該研究也提出解決方案，包括洛縣食物銀行支持的快閃食品贈送（pop-up pantries），也可透過志工或捐款。想幫助當地食品銀行者，可上nbcla.com/helpthehungry。

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