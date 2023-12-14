洛縣諾加利斯公園 落成啟用

洛杉磯 縣屬漢廷頓公園市（City of Huntington Park）諾加利斯公園（Nogales Park）日前舉行啟用揭幕儀式，使洛縣 管轄區的核桃 公園社區（Los Angeles community of Walnut Park）再添一處公眾休閒娛樂綠地，這也是人口將近6萬人的漢廷頓公園地區的第12所社區公園。

出席當天啟用剪綵儀式的洛杉磯縣第四區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，核桃公園社區是洛杉磯縣人口最稠密的十個社區之一，長期以來當地居民的戶外娛樂和休閑嚴重依賴附近的漢廷頓公園市，雖然兩地相差只有三、四分鐘路程，但還是有很多不便。

新落成的諾加利斯公園耗資940萬元，對於核桃社區1萬6000名居民來說，公園將成為他們珍視的公園綠地，更難能可貴的是，這處新公園是由一處長期廢棄的地區改建而成，未來不僅提供當地民眾戶外活動和休閑娛樂，也對改善當地治安具有意義。

諾加利斯公園2022年11月破土動工，將以前空曠、雜草叢生的土地改造成佔地半英畝的洛杉磯縣公園，其中包括戲水池、遮陽結構、草坪、遊樂場、健身器材、野餐桌等。公園還將在附近27英畝的排水區設立地下雨水收集設施，以防止細菌和金屬污染物進入洛杉磯河。