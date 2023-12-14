2華人基金會合作 助改善疫後人際關係

願景基金會與靈質圖文化基金會將合作「愛與瞭解」計劃，在華人社區推廣身心靈結合的探討。（記者楊青/攝影）

Envision Life Foundation願景基金會（前身為愛兒福基金會) 在華人 社區推出「愛與瞭解」計劃，期望通過身心靈與潛能開發，幫助華人民眾改善後疫情 時代的人際關係和親子關係，促進人、家庭、職場、社會之間更加良好和諧的互動。

願景基金會創辦人林佳宏、靈質圖文化基金會（Aura Matter Arts Foundation）創辦人古今、美食家林慧懿等參加近日的新聞發佈會。古今表示，兩個非營利機構將合作，在華人社區推廣身心靈結合的探討，讓大家從了解自己、心靈提升開始，延伸到找到自己、改善自己，改善家庭，營造融洽緊密的人際關係，讓我們工作領域和生活都得到好的發展。

林慧懿表示，願景基金會十多年來透過國際志工服務和身心靈教育課程，在尼泊爾、柬埔寨、緬甸 及台灣偏鄉地區為成千上萬的孩童提供了教育和醫療服務，創辦人林家宏最大的願景就是幫助弱勢團體和孤兒院，提供雙語教育，謀生技能和職業訓練。

她表示，新冠疫情給人類留下的不僅是病毒的傷害，人們的心理也受到巨大衝擊。後疫情時代，大家都需要在彷徨和不知所措當中重新學習認識自己，開發心靈，這也是她自己希望幫助這兩個非營利組織推展慈善活動的原因。

新冠疫情帶給人們生活和思考的許多改變。古今表示，疫情期間人們被困家中，很多人身體距離近了，但思想的衝突反而凸顯出來。他說，人際關係的緊張包括家庭成員之間關係，因為彼此不理解，導致無法用同理心了解和理解對方，如果人們能夠學會瞭解自己和瞭解家人，在相處和溝通上就可以有更多翻轉和理解的空間，降低衝突。