我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

2華人基金會合作 助改善疫後人際關係

記者楊青/洛杉磯報導
願景基金會與靈質圖文化基金會將合作「愛與瞭解」計劃，在華人社區推廣身心靈結合的探討。（記者楊青/攝影）
願景基金會與靈質圖文化基金會將合作「愛與瞭解」計劃，在華人社區推廣身心靈結合的探討。（記者楊青/攝影）

Envision Life Foundation願景基金會（前身為愛兒福基金會) 在華人社區推出「愛與瞭解」計劃，期望通過身心靈與潛能開發，幫助華人民眾改善後疫情時代的人際關係和親子關係，促進人、家庭、職場、社會之間更加良好和諧的互動。

願景基金會創辦人林佳宏、靈質圖文化基金會（Aura Matter Arts Foundation）創辦人古今、美食家林慧懿等參加近日的新聞發佈會。古今表示，兩個非營利機構將合作，在華人社區推廣身心靈結合的探討，讓大家從了解自己、心靈提升開始，延伸到找到自己、改善自己，改善家庭，營造融洽緊密的人際關係，讓我們工作領域和生活都得到好的發展。

林慧懿表示，願景基金會十多年來透過國際志工服務和身心靈教育課程，在尼泊爾、柬埔寨、緬甸及台灣偏鄉地區為成千上萬的孩童提供了教育和醫療服務，創辦人林家宏最大的願景就是幫助弱勢團體和孤兒院，提供雙語教育，謀生技能和職業訓練。

她表示，新冠疫情給人類留下的不僅是病毒的傷害，人們的心理也受到巨大衝擊。後疫情時代，大家都需要在彷徨和不知所措當中重新學習認識自己，開發心靈，這也是她自己希望幫助這兩個非營利組織推展慈善活動的原因。

新冠疫情帶給人們生活和思考的許多改變。古今表示，疫情期間人們被困家中，很多人身體距離近了，但思想的衝突反而凸顯出來。他說，人際關係的緊張包括家庭成員之間關係，因為彼此不理解，導致無法用同理心了解和理解對方，如果人們能夠學會瞭解自己和瞭解家人，在相處和溝通上就可以有更多翻轉和理解的空間，降低衝突。

兩個基金會未來將展開系列講座，時間和地點將公佈在願景基金會：envisionlife.org，及其臉書：https://www.facebook.com/elfint。

美食家林慧懿（左）與靈質圖文化基金會創辦人古今。（記者楊青/攝影）
美食家林慧懿（左）與靈質圖文化基金會創辦人古今。（記者楊青/攝影）

疫情 華人 緬甸

上一則

年節給小費 專家:定期服務者20~75元

下一則

好康報你知／ZionMarket 心安超市

延伸閱讀

苗族社運人士兼亞裔喜劇演員 遊哥倫比亞被撕票

苗族社運人士兼亞裔喜劇演員 遊哥倫比亞被撕票
南加僑領陳梓湖辭世 1/20追思

南加僑領陳梓湖辭世 1/20追思
中8千萬彩票花不完？ 豫男捐5千萬 網質疑：彩票神劇

中8千萬彩票花不完？ 豫男捐5千萬 網質疑：彩票神劇
柯文哲爆國民黨脫產 朱立倫：別聽黨產會鬼話

柯文哲爆國民黨脫產 朱立倫：別聽黨產會鬼話
舞象基金會（Dancing with the Elephant)【故事、敘事，與解讀生命----生命的潛在影響力】李崇建、甘耀明12/1/23 南灣僑教中心開講，出席者眾，大受歡迎！

舞象基金會（Dancing with the Elephant)【故事、敘事，與解讀生命----生命的潛在影響力】李崇建、甘耀明12/1/23 南灣僑教中心開講，出席者眾，大受歡迎！
11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法

11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世