達美西雅圖-台北航線 明年6月7日開通

達美航空（Delta Airline）2024年6月7日正式開通從台北桃園國際機場（TPE）直飛西雅圖（SEA）航班。（達美提供）

美航加入飛往台灣航線陣容。達美航空 （Delta Airline）宣布將在明年夏季進一步擴大其亞洲航線網路，於2024年6月7日正式開通從台北桃園國際機場（TPE）直飛西雅圖 （SEA）航班，此計畫尚待政府核准中。

這將是達美航空首次從台北直飛美國的航班，也將是自2017年後，達美航班首次在台北桃園國際機場營運，此前，達美航班是由台北經東京成田國際機場飛抵美國。達美航空負責亞太區業務的公司副總裁Jeff Moomaw表示，隨著亞太區需求回升，達美推出越太平洋網絡的第七條直飛航線，這將進一步加強達美在亞太地區實現穩健且持續增長的承諾。

這條台北至西雅圖每日直飛航線將由空中巴士A330-900neo運行，提供套房式「達美至臻商務艙」、達美尊尚客艙、「達美優悅經濟艙」、經濟艙共三種客艙、四種座椅體驗，讓客戶在飛越太平洋旅行時，可以尊享達美一流的服務和獨特的機上體驗。

西雅圖是達美航空跨太平洋業務的關鍵門戶，隨著新增台北航班，達美從西雅圖出發直飛航班可抵達首爾仁川（ICN）、東京羽田（HND）和上海浦東（PVG）四個跨太平洋目的地。