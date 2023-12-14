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東海大學校友聚會 來賓盛裝打扮 節慶氛圍濃厚

記者王若然／羅蘭岡報導
東海大學校友會會長劉酉（Stephen Liu）。（東海大學校友會提供）
東海大學校友會會長劉酉（Stephen Liu）。（東海大學校友會提供）

近日，東海大學校友會舉辦了校友節日聚會。現場熱鬧非凡，每位來賓都盛裝打扮，現場點亮的聖誕燈讓節日氣氛更加濃厚，這讓置身其中的人士都流露出好心情。

東海大學校友會會長劉酉（Stephen Liu）表示，為了這場聚會，他花了很多時間籌畫，最大的希望就是在任期內，能真正為東海大學海外的遊子們，搭上一座緊密的橋樑，促進校友之間的聯繫，為學校傳達最新資訊。同時讓身處海外的東海人在校友聚會上資訊暢通，聯誼交友，同時能對母校盡些綿薄之力。

目前，劉酉計畫出一本東海大學校友會刊物的電子版，刊載歷年校友會的傳承，回顧與展望。並藉此刊物，讓更多的校友們了解過去歷屆校友會會長的投入與服務校友會的事蹟，讓未來會長們學習並提供更多更好的資源給校友們，更歡迎校友們投稿建言，相互聯誼。

劉酉是SCEPTRE（賽普特）全球總裁，他紮根於美國，創立了賽普特品牌。該品牌創立40載，如今已成為電子業的佼佼者，躋身一線品牌當中。該品牌數年來是亞馬遜(Amazon)網站排名第一的顯示器產品供應商。

劉酉說，當初公司取名SCEPTRE，是因為該名字意思是「國王的手杖」，劉酉對企業的信心和努力可見一斑。經過他的努力，賽普特在競爭激烈的市場中穩穩占有一席之地，從產品製造到送達消費者手中一條龍的服務，絲毫不容懈怠。

現在消費者的購買方式，已不同於以往店面購買，多轉為網路下單後直接送達。如對產品不滿意還可快速退貨。針對這種購物方式，賽普特堅持生產高品質的產品及提供完善的售後服務，增加消費者百分百的滿意度。賽普特目前正積極推廣至全球巿場，並因應市場的變化，不斷研發新技術和產品，贏得更多消費者的信賴。

賽普特的聯繫電話為626-4873697，店面地址：16800 Gale Ave., City Of Industry,CA91745。

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