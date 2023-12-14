聖地牙哥台灣商會 聖誕餐會K歌 熱鬧滾滾

聖地牙哥台灣商會舉辦「2023年聖誕卡拉OK餐會」。（橙僑中心提供）

聖地牙哥 （San Diego）台灣商會日前在當地知名的福臨門餐廳舉行「2023年聖誕卡拉OK餐會」。此次活動吸引了眾多會員參與，並以禮物摸彩和抽獎形式增添節日氣氛，由會長陳曉華主持。

活動中，來自各界的重要人士包括世界台灣商會聯合總會前會長廖靜錄、聖地牙哥台商會創會會長王克雄、僑務委員謝家樹、諮詢委員黃莉莉、僑務顧問黃永滐以及商會理事和前會長史孟珠等，超過50位嘉賓共襄盛舉。陳曉華會長對大家的熱情參與表達了深深的感激，並期望明年能有更多的交流活動。

橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如出席表示，在陳曉華會長的領導下，聖地牙哥台商會為當地台商建立了一個強大的商業網絡，促進了相互間的支持和合作，幫助會員獲得更多商機。

世界台灣商會聯合總會前會長廖靜錄在致詞中表示，看到聖地牙哥台商會的蓬勃發展感到非常高興。他特別提到了陳會長和理事們積極參與各種重要會議，並展望未來將會繼續帶領商會走向更大的成功。創會會長王克雄則回顧了1984年創立商會的初衷，看到新一代和新移民 的加入，他表示感到非常振奮。

活動當天，與會來賓們積極參與歌唱表演，演繹了多首受歡迎的經典歌曲，如「掌聲響起」、「愛拚才會贏」及「只愛江山不愛美人」等，現場小朋友們也獻唱了應景的聖誕歌曲「Feliz Navida」，為晚會增添了更多歡樂氣氛。此外，大家還藉此機會分享了商會的工作進展、成就和未來的展望，彰顯了台商社群的凝聚力和活力。