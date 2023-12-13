我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

洛城新語／弔詭的矽谷美國夢

洛城新語

華爾街日報(WSJ)與全國民意研究中心(NORC)曾在10月公布聯合民調顯示，只有36%受訪者還相信「只要努力就能出人頭地」的美國夢。美國夢難達成的最主要原因，就是買房困難、生活費高漲，不少美國公民就選擇遠距工作、旅居海外的生活型態。

同樣的問題放到矽谷更加嚴重。根據Silicon Valley Index的2022年度報告指出，2021年7月到2022年6月的一年間，矽谷人口外流4.78萬人，僅略低於前一年流失的4.83萬人，當時創下2001年（網路泡沫化後）以來人口移出最高紀錄。

為何這些人都要移出去？房價高到令人無法接受是關鍵。身邊有三組朋友，近兩年來從矽谷搬到其他地方去。一位科技新貴寧可薪水打八折，也要搬到德州；另一位在金融業工作，則搬到南加內陸。他們搬離的原因，都是想要追求更好更棒的生活品質。

同樣的理由也發生在白人身上。在矽谷生活，可以發現亞洲臉孔的人愈來愈多，許多人都形容矽谷是自成一格的「地球村」。但用地球村似乎也不精準，在學校接送小孩時，可以感覺到身處的地方，更像是中國深圳或孟買科學園區內的國際學校。黑頭髮的比率遠比黃頭髮來得高。因為不少白人正逐漸搬離這一區，湧入的則是華人、印度人。

根據美國普查局人口普查統計，白人占美國總人口的75.8%，是主流人口，但在加州，美國純白人降到 41.2%，若再細看地區，矽谷正中心、南灣聖他克拉拉縣的白人人口數全加州倒數第三，只有三成左右為白人，同縣的亞裔人口則有39.2% ，換句話說，矽谷亞裔數量超過了白人。

這從學校的人口組成也可看出端倪，矽谷內的好學區中，庫比蒂諾以往最高分的高中學區，亞裔人口的比率幾乎已經到了八成，白人只剩10%。以鄰近史丹福大學而著名的巴洛阿圖Gunn High則是亞裔45%、白人32%。東灣佛利蒙的高中學區，亞裔人口比率也近八成，而白人只剩8%。

不過，遠赴美國矽谷的第一代移民們，卻不斷拿著自己家鄉教育的經驗，想要複製到學校內，往往形成學校內的小孩全都是相同或類似背景的父母親；也因為學校內的同質性愈來愈高，導致校內的多樣性、公平性分數大降，即便大家考試都很高分，但在Great School內的分數排名卻愈來愈低，這同樣讓不少人選擇離去。

久而久之，就形成外人拼命到矽谷追美國夢，不少美國在地人反而遠走他鄉赴其他州「好好過生活」的弔詭現象。

矽谷 亞裔 學區

上一則

黃品源、黃小琥、霍尊 賭城演唱會12/23舉行

下一則

國稅局打擊員工留任稅收抵免詐領 發出逾2萬封拒絕函

延伸閱讀

攜程集團董事局主席梁建章 解碼人口經濟方程式

攜程集團董事局主席梁建章 解碼人口經濟方程式
2師參加工會活動被炒 新州教育廳認定學區違規

2師參加工會活動被炒 新州教育廳認定學區違規
灣區華人找樂趣 組成採蘑菇社團 速壯大到近500人

灣區華人找樂趣 組成採蘑菇社團 速壯大到近500人
聖荷西前市長李卡多 參選16區議員

聖荷西前市長李卡多 參選16區議員
美國夢仍存在嗎？

美國夢仍存在嗎？
羅達倫參選16區國會眾議員

羅達倫參選16區國會眾議員

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜