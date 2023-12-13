外籍人士訪華 找公安登記免受罰

近期若以外籍人士回中國大陸，需要到公安單位登記，以免被罰。（本報資料照）

洛杉磯華人 居民艾米莉近期回中國大陸參加家人婚禮，經歷臨時居住要不要到當地公安部門正式登記的疑惑。她回美後，將自己的經歷及見聞做成小視頻，竟吸引近百萬觀看次數，民眾對此一議題的困惑可見一斑。

艾米莉的小視頻講述她此次回國停留期間到公安部門報備的前後經歷，她從上海入關，在廈門出關，經多方友人的鄭重提醒下，在離境前五個小時完成登記手續，順利出關。

艾米莉說，她最近從洛杉磯飛上海，「入關的時候，海關的人明確告訴我，讓到家以後就到公安部門去登記」，她說，海關的人當時問她回來住哪，艾米莉回答住媽媽家，並留下了媽媽家的地址。艾米莉表示，今年8月她也曾回國，沒去公安部門登記，出關離境沒發生問題；但近期再度入境中國時，海關人員提醒她，一定要去登記，不然會有麻煩，留下不良的紀錄。

在母親家住幾天後，艾米莉到廣州辦事，友人的見面後的第一句話，就問她有沒有去派出所報到。得知沒有，友人催促她趕緊辦理，「不然麻煩大了，因爲最近有其他朋友，就因從國外回中國沒有到公安部門報告，出關時被罰2萬元人民幣（約2800美元）。」

艾米莉姐姐的一個外籍華人朋友，也因回中國沒有到派出所報導，不僅自己被罰，為她提供住宿的友人，也被罰款。

入關時，海關人員告訴她，如果在華期間住旅館，旅館的工作人員會幫客人向公安機關報備登記；但如果是居住自家或友人住處，則需自己向公安部門報備。她最後在友人的幫助下，使用當地公安部門的網站，按要求提供母親住家門牌二維碼，並如實報告訪華時間。

所有的登記，都在她離境出關前完成，最後出關很順利。艾米莉表示，公安機關的網站上有「港澳台」、「外國人」等選項，不過她感到奇怪的是，網站登記沒有問居住天數，更沒有具體的居住日期。

艾米莉表示，她以前經常回國，從來沒有被這麽嚴肅地提醒要到公安部門去登記報備。這次回中國前，她先到台灣的丈夫家，「在台灣入關時，排在前面至少有200人；但在中國上海入關，排在前面的只有九個人」。

根據《中華人民共和國出境入境管理法》第三十九條第二款規定，外國人在旅館以外的其他住所居住，應當在入住後24小時內（偏遠地區72小時内）向居住地的公安機關辦理登記，未依規定向公安機關報送外國人住宿登記資料者，將給予警告；情節嚴重者，處1000元以上5000元人民幣以下罰款。

另根據中國國家移民 管理局規定，為便利散居社會面的訪華外國人辦理住宿登記，除前往公安機關派出所辦理外，外國人還可前往所在地社區警務室、外國人服務站進行申報。