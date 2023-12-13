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衣服手機 最容易忘在車上

記者王若然／蒙特利公園市報導
在優步App上，可以聯繫司機或客服。（優步App截圖）
在優步App上，可以聯繫司機或客服。（優步App截圖）

財物遺落在共乘車上是很常見事。優步（Uber）App上有完善的幫助乘客聯繫司機找回丟失物品的程序，只需要幾步就可以完成。

首先打開App中的菜單按鈕，打開主菜單；選擇「你的旅程」（Your Trips），再選擇具體丟東西的那趟行程；之後點擊「找回丟失物品」（Find lost item）以及「聯繫司機找回物品」（Contact driver about a lost item）；輸入你的電話，聯繫司機。

如果司機接到了電話，可以與其說明情況，看是否可以找到丟失的物品；如果對方沒有接電話，可以留言說明情況。假如一直聯繫不到司機，可以在APP中轉接客服，客服會幫忙聯繫司機。

在找到物品後，優步還會提醒客人給司機一點小費以表感謝。

因為丟東西在共乘車上是很常見的情況，優步2023年發布了一年丟失物品「之最」報告。在過去一年中，美國人最多遺落在車上的物品前五名分別為：衣服、手機、背包或皮包、錢包、耳機。最多發生丟失物品的城市前五名分別為：佛州Jacksonville，德州San Antonio，加州棕櫚泉（Palm Springs），德州休士頓，猶他州鹽湖城。

德州 App 加州

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