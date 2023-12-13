我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

搭優步丟錢包 華男用APP找回 現金全沒了

記者王若然／蒙特利公園市報導
王先生當晚搭乘優步車從蒙特利公園市回到鮑爾溫公園市的家中。（王先生提供）
王先生當晚搭乘優步車從蒙特利公園市回到鮑爾溫公園市的家中。（王先生提供）

丟錢包是每個人都可能遇到的糟心事。不過若不小心將錢包丟在共乘車上，可以嘗試聯繫司機找回。南加州華人王先生近日於晚間搭乘優步（Uber）共乘車從公司回家，卻不小心將錢包掉在車上。幸運的是他與司機溝通後找回了錢包，不幸的是裡面的現金全不翼而飛。

王先生介紹，11月中旬的一天晚上，他與朋友約了下班後一起小酌聚餐。秉著喝酒不開車的理念，他當天並未開車上班。下班後，他自行搭乘優步到達蒙特利公園市（Monterey Park）的一家燒烤店，與兩位朋友把酒言歡。11點左右，他叫了優步車，回到位於鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的家中。

回到家中已經快12點。王先生微醺，倒頭就睡。第二天早上，當他準備出門上班時，卻發現找不到錢包。他在住家門口及附近搜尋一番，並未找到錢包。因趕著上班，他想先到公司再說。

回想前一晚，王先生依稀記得，在第二次搭乘優步車回家，臨下車時，手機「咣當」一下掉在車內，他彎腰撿起後離開。他懷疑就是那個時候錢包隨著手機一起掉出來，但當時沒有撿起錢包。不過謹慎起見，他先是聯繫了當晚吃飯的燒烤店，店員表示沒有看到錢包；後來他再通過優步APP聯繫第一輛優步車車主。車主表示並沒有發現錢包，還安慰王先生，建議他趕緊掛失錢包內的銀行卡和證件。

此時的王先生稍微有點慌張。因為不久後他就要出差，需要駕照。如果找不到錢包，將耽誤他未來的行程。王先生抱著最後一絲希望聯繫了第二輛車的司機。這名司機是為華人男子，可以說流利的中文。王先生通過優步APP第一次聯繫車主，車主無應答，第二次再聯繫他，對方接了電話，表示會檢查車內是否有錢包，讓王先生一個小時後再打來。

然而過了一個小時，王先生再次嘗試聯繫這位車主，APP上已經不允許，應該是出於對車主的保護，每個乘客最多只能聯繫兩次車主。王先生又聯繫了優步客服說明了情況。當天下午，王先生接到了那位車主的電話，對方稱找到了他的錢包，可以第二天早上送給他，因從庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）過來，要收取40元的路費。

王先生欣然同意。他認為只要能找回錢包，40元不貴。第二天上午，這位華人司機將錢包送給王先生。王先生除了轉給司機40元路費，還在優步APP上給了對方20元小費。

王先生檢查了錢包，發現裡面大約200多元的現金不見了，不過銀行卡和其他證件都在。他說，原本以為錢包裡的現金還在，有點失落，不過能找回錢包，裡面證件還在，他已經很知足。

經過此事，王先生感覺優步在處理乘客丟失財物上機制很完善。他提醒讀者，若不小心在優步車上丟了錢包，先不要著急，可以嘗試通過優步App找回。

華人 蒙特利公園市 駕照

上一則

衣服手機 最容易忘在車上

下一則

Tesla電動皮卡交付典禮 華女被征服

延伸閱讀

反對票不足 蒙特利公園市明年初漲水費

反對票不足 蒙特利公園市明年初漲水費
英國品牌外套疑驚見囚犯證 中國奴工文化再掀波

英國品牌外套疑驚見囚犯證 中國奴工文化再掀波
灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨

灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨
蒙特利公園市續約「復原中心」 提供槍案受害者心理諮詢

蒙特利公園市續約「復原中心」 提供槍案受害者心理諮詢
拜習會啟動最高級安保 買菜也需安檢 市民戲稱「不用擔心被打劫」

拜習會啟動最高級安保 買菜也需安檢 市民戲稱「不用擔心被打劫」
蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會

蒙特利公園市擬調漲水費 12/6將召開公聽會

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜