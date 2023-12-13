搭優步丟錢包 華男用APP找回 現金全沒了

王先生當晚搭乘優步車從蒙特利公園市回到鮑爾溫公園市的家中。（王先生提供）

丟錢包是每個人都可能遇到的糟心事。不過若不小心將錢包丟在共乘車上，可以嘗試聯繫司機找回。南加州華人 王先生近日於晚間搭乘優步（Uber）共乘車從公司回家，卻不小心將錢包掉在車上。幸運的是他與司機溝通後找回了錢包，不幸的是裡面的現金全不翼而飛。

王先生介紹，11月中旬的一天晚上，他與朋友約了下班後一起小酌聚餐。秉著喝酒不開車的理念，他當天並未開車上班。下班後，他自行搭乘優步到達蒙特利公園市 （Monterey Park）的一家燒烤店，與兩位朋友把酒言歡。11點左右，他叫了優步車，回到位於鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的家中。

回到家中已經快12點。王先生微醺，倒頭就睡。第二天早上，當他準備出門上班時，卻發現找不到錢包。他在住家門口及附近搜尋一番，並未找到錢包。因趕著上班，他想先到公司再說。

回想前一晚，王先生依稀記得，在第二次搭乘優步車回家，臨下車時，手機「咣當」一下掉在車內，他彎腰撿起後離開。他懷疑就是那個時候錢包隨著手機一起掉出來，但當時沒有撿起錢包。不過謹慎起見，他先是聯繫了當晚吃飯的燒烤店，店員表示沒有看到錢包；後來他再通過優步APP聯繫第一輛優步車車主。車主表示並沒有發現錢包，還安慰王先生，建議他趕緊掛失錢包內的銀行卡和證件。

此時的王先生稍微有點慌張。因為不久後他就要出差，需要駕照 。如果找不到錢包，將耽誤他未來的行程。王先生抱著最後一絲希望聯繫了第二輛車的司機。這名司機是為華人男子，可以說流利的中文。王先生通過優步APP第一次聯繫車主，車主無應答，第二次再聯繫他，對方接了電話，表示會檢查車內是否有錢包，讓王先生一個小時後再打來。

然而過了一個小時，王先生再次嘗試聯繫這位車主，APP上已經不允許，應該是出於對車主的保護，每個乘客最多只能聯繫兩次車主。王先生又聯繫了優步客服說明了情況。當天下午，王先生接到了那位車主的電話，對方稱找到了他的錢包，可以第二天早上送給他，因從庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）過來，要收取40元的路費。

王先生欣然同意。他認為只要能找回錢包，40元不貴。第二天上午，這位華人司機將錢包送給王先生。王先生除了轉給司機40元路費，還在優步APP上給了對方20元小費。

王先生檢查了錢包，發現裡面大約200多元的現金不見了，不過銀行卡和其他證件都在。他說，原本以為錢包裡的現金還在，有點失落，不過能找回錢包，裡面證件還在，他已經很知足。

經過此事，王先生感覺優步在處理乘客丟失財物上機制很完善。他提醒讀者，若不小心在優步車上丟了錢包，先不要著急，可以嘗試通過優步App找回。