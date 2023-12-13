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南加僑領陳梓湖辭世 1/20追思

洛杉磯訊
聖峪華人協會基金會創辦人陳梓湖不幸於11月30日病故。（聖峪華人協會提供）
聖峪華人協會基金會創辦人陳梓湖不幸於11月30日病故。（聖峪華人協會提供）

聖峪華人協會基金會（SFVCCA Chinese Heritage Foundation）創辦人、現任主任委員及前會長陳梓湖不幸於11月30日病故，引發僑界悼念。回顧陳梓湖的一生，他以建立聖峪華協中文學校永久校址為其畢生志業，投身於海外華裔下一代的華語文教育，為推展海外中華文化做出了諸多貢獻。

聖峪華協理事楊賢怡回憶道，在1995年，陳梓湖有鑑於聖峪華協中文學校無固定校舍，自1971年創校以來，經常被迫遷徙，他時時擔心未來中文學校師生無家可歸，於是陳梓湖倡議成立基金會展開籌款活動，規畫建校藍圖。在發展基金會的過程中，他連絡教育界專業人士，熱心家長，海外華語文教育工作者，社會賢達，民意代表及中外政府官員，以引發社會大眾以及各級政府的重視，募集私人捐款及政府撥款來興建聖峪華協中文學校永久會址。

20多年來，陳梓湖不畏艱辛，克服諸多困難，終於在他的大力組織下，聖峪華協中文學校於數年前完成規畫，然而，在疫情之後，學區各公立學校均拒絕承租給學校使用，於是聖峪華協中文學校遷入現址華人中心，繼續發展華語文學習之事業，該中文學校自1971年在洛杉磯西北地區成立以來，已經歷52個寒暑，培養了許多優秀學生，福澤普及整個華人社區。

楊賢怡表示，陳主任委員一生勤儉樸素，克難行事，其為人和處事贏得了大家的尊敬與信任，也為後輩樹立了典範。不幸的是，他積勞成疾，在最近一年中數度進出醫院，即時病情持續惡化，他也依然克服病痛，繼續工作，最終卻未能戰勝病魔。楊賢怡補充，大家對於失去這位敬愛的前輩都十分悲痛，在未來聖峪華協將同心協力，攜手共進，共同完成陳梓湖主任委員的遺志，以告慰其在天之靈。

經陳梓湖家屬決定，近日將舉行私人家祭，隨即出殯靈柩奉移玫瑰崗福地安葬，初步預計於明年1月20日下午1:30分在聖峪華協中心大禮堂舉辦追思會。

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