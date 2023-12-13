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辨別真假燕窩 專家：選信譽商家不易踩雷

記者楊青╱洛杉磯報導

花旗參、燕窩、瑤柱，號稱海外華人年節送禮三大寶，市面上的燕窩百樣百價，品質良莠不齊，分辨真偽更是難上加難。華人業內專家表示，燕窩沒吃到嘴裡，很難辨出實虛高下，信譽商家以及衛生檢驗和進口證書，通常有更高的保險係數。

美國許氏參業集團副總裁林維章和中醫師杜丞蕓8日在「許氏極品燕窩」茶話會特別為南加州民眾介紹燕窩市場。林維章表示，燕窩市場琳瑯滿目，普通民眾很難辨別燕窩的品質差別，甚至有不良商家在食材上塗上米水乾燥之後當上等燕窩出售，民眾最後吃到一碗米漿，才發現上當受騙。

杜醫師表示，大家都説燕窩美容養顏，其實中醫認為，燕窩的首要功能是補虛，而且男女都適合，長期服用，對於養顏美容也有很大助益。她笑言，劉德華就是長期使用清肺潤嗓，成為藝壇不老常青樹。這也是燕窩在東方人心中長盛不衰，其價格長期居高不下，更成為華人年節送禮和最好伴手禮的原因。

林維章表示，全世界有70多種燕子，其中只有金絲燕窩可以做食用燕窩。金絲燕的唾液結構有別於其他的燕子，口腔裡能分泌出一種膠質分泌物，在每次準備築巢的時節，分泌得特別活躍。

他說，燕窩品質的好壞取決於金絲燕的生長環境，大自然的環境愈純淨天然，擁有不受汙染的空氣和水，金絲燕的覓食環境愈天然，燕窩品質就會愈好。不同產地的燕窩品質，除了與自然環境有關，和金絲燕物種也有一定關係。

林維章表示，燕窩最大的產地是泰國和印尼越南和東馬的燕窩則最有名，價格最高。印尼燕窩近年產量占全世界的80%，馬來西亞大約占13%，東馬和越南因產量小且產地環境優良而價格最高，東馬所產的燕窩與越南會安燕窩同樣是戈氏金絲燕做的窩，其特點是盞身較厚，蛋白香氣濃郁。

林維章同時也提醒消費者，燕窩在出售前需經過一連串的加工程序，要將燕窩中的細毛、比較小的黑點雜質挑除，因為工序繁複，所以有不少商家會採用漂白等不法手段縮減成本，而燕窩酸一旦接觸化學物質，就會遭到破壞，大幅降低燕窩酸含量以致降低品質。因此不管是即食燕窩的蛋白質含量以及乾燕窩的等級，消費者都必須仔細審查，跟具有商譽的商家購買，才不會買到昂貴卻品質不好的燕窩。

越南 華人 印尼

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