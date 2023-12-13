花旗參糕點 養生又吸睛

34--用許氏花旗參和花旗參燕窩製作的多種點心，讓來賓食指大動，齒頰留香。（記者楊青╱攝影）

美國許氏旗業集團節日季期間最新推出極品燕窩，而養生糕點師傅別出心裁，用花旗參和燕窩製作的多款小點，驚艷四座，濃烈的喜慶與悠然的養生，為節日派對增添許多高檔的甜蜜和溫馨。

美國許氏旗業集團副總裁林維章說，他在一個場合看到華人點心師傅Allen楊製作的點心，驚為天人，於是想到是否可發一系列的養生糕點，將花旗參、燕窩和甜點融為一體，讓大家在品嘗點心甜蜜的地同時，加上養生元素？Allen表示，他當時的第一反應是，花旗參和燕窩與甜點的結合有點莫名其妙，怎麽說怎麽不搭，但沒想到，這種反傳統的想法嘗試之後，效果出乎意料。

Allen近日為來自南加州 各地的養生達人和美食專家特別製作了六款花旗參燕窩小點，每一款都獲得眾多的大拇指。他表示，實踐證明花旗參和燕窩加入甜點並不是不可以，比例得當，反而非常對味，加入花旗參之後還可以將甜點的糖分稍微減少，不會影響它的風味，還會加分，口感也更加獨特和豐富。

用花旗參製作的泡芙。（記者楊青╱攝影） 花旗參燕窩蛋撻。（記者楊青╱攝影）

Allen製作的花旗參提拉米蘇，在提拉米蘇傳統的鷄蛋、蛋黃、鮮牛奶、奶油奶酪、咖啡 、低筋麵粉和砂糖等原料中加入花旗參粉和新鮮花旗參，吃起來跟一般的提拉米蘇很不一樣，除了綿密軟糯，奶香濃鬱，還多了花旗參特有的甘甜，與香醇濃烈的咖啡相得益彰。

花旗參泡芙，則是在泡芙裡面特別加入了新鮮花旗參的細小顆粒，打破了傳統泡芙比較單一的口感，細小的參末融合在泡芙的奶蜜中，回味無窮。關鍵是，這道小點八分鐘就可以製作完成，操作不難，令許多家庭主婦躍躍欲試。

中醫師杜丞蕓（左至右）、美國許氏參業集團副總裁林維章（左二）、美食家林慧懿、養生糕點師Allen楊。（記者楊青╱攝影） 花旗參巧克力蛋糕。（記者楊青╱攝影）

Allen楊用新鮮的花旗參做的花旗參巧克力蛋糕，則是改用苦味和甜味濃度稍低的巧克力，加入新鮮的花旗參，味道互補剛剛好，可以吃到巧克力的甘苦，還有花旗參的甘甜。