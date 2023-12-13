花旗參糕點 養生又吸睛
美國許氏旗業集團節日季期間最新推出極品燕窩，而養生糕點師傅別出心裁，用花旗參和燕窩製作的多款小點，驚艷四座，濃烈的喜慶與悠然的養生，為節日派對增添許多高檔的甜蜜和溫馨。
美國許氏旗業集團副總裁林維章說，他在一個場合看到華人點心師傅Allen楊製作的點心，驚為天人，於是想到是否可發一系列的養生糕點，將花旗參、燕窩和甜點融為一體，讓大家在品嘗點心甜蜜的地同時，加上養生元素？Allen表示，他當時的第一反應是，花旗參和燕窩與甜點的結合有點莫名其妙，怎麽說怎麽不搭，但沒想到，這種反傳統的想法嘗試之後，效果出乎意料。
Allen近日為來自南加州各地的養生達人和美食專家特別製作了六款花旗參燕窩小點，每一款都獲得眾多的大拇指。他表示，實踐證明花旗參和燕窩加入甜點並不是不可以，比例得當，反而非常對味，加入花旗參之後還可以將甜點的糖分稍微減少，不會影響它的風味，還會加分，口感也更加獨特和豐富。
Allen製作的花旗參提拉米蘇，在提拉米蘇傳統的鷄蛋、蛋黃、鮮牛奶、奶油奶酪、咖啡、低筋麵粉和砂糖等原料中加入花旗參粉和新鮮花旗參，吃起來跟一般的提拉米蘇很不一樣，除了綿密軟糯，奶香濃鬱，還多了花旗參特有的甘甜，與香醇濃烈的咖啡相得益彰。
花旗參泡芙，則是在泡芙裡面特別加入了新鮮花旗參的細小顆粒，打破了傳統泡芙比較單一的口感，細小的參末融合在泡芙的奶蜜中，回味無窮。關鍵是，這道小點八分鐘就可以製作完成，操作不難，令許多家庭主婦躍躍欲試。
Allen楊用新鮮的花旗參做的花旗參巧克力蛋糕，則是改用苦味和甜味濃度稍低的巧克力，加入新鮮的花旗參，味道互補剛剛好，可以吃到巧克力的甘苦，還有花旗參的甘甜。
林維章表示，節日的烘焙小點加入花旗參和燕窩元素，將是今年節日期間許多家庭主婦的新嘗試，好在Allen楊在「許氏烘焙小厨」系列視頻節目中都做有示範，詳細介紹配料和操作過程，大家節日期間不妨參考一試。
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