我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

花旗參糕點 養生又吸睛

記者楊青╱洛杉磯報導
34--用許氏花旗參和花旗參燕窩製作的多種點心，讓來賓食指大動，齒頰留香。（記者楊青╱攝影）
34--用許氏花旗參和花旗參燕窩製作的多種點心，讓來賓食指大動，齒頰留香。（記者楊青╱攝影）

美國許氏旗業集團節日季期間最新推出極品燕窩，而養生糕點師傅別出心裁，用花旗參和燕窩製作的多款小點，驚艷四座，濃烈的喜慶與悠然的養生，為節日派對增添許多高檔的甜蜜和溫馨。

美國許氏旗業集團副總裁林維章說，他在一個場合看到華人點心師傅Allen楊製作的點心，驚為天人，於是想到是否可發一系列的養生糕點，將花旗參、燕窩和甜點融為一體，讓大家在品嘗點心甜蜜的地同時，加上養生元素？Allen表示，他當時的第一反應是，花旗參和燕窩與甜點的結合有點莫名其妙，怎麽說怎麽不搭，但沒想到，這種反傳統的想法嘗試之後，效果出乎意料。

Allen近日為來自南加州各地的養生達人和美食專家特別製作了六款花旗參燕窩小點，每一款都獲得眾多的大拇指。他表示，實踐證明花旗參和燕窩加入甜點並不是不可以，比例得當，反而非常對味，加入花旗參之後還可以將甜點的糖分稍微減少，不會影響它的風味，還會加分，口感也更加獨特和豐富。

用花旗參製作的泡芙。（記者楊青╱攝影）
用花旗參製作的泡芙。（記者楊青╱攝影）
花旗參燕窩蛋撻。（記者楊青╱攝影）
花旗參燕窩蛋撻。（記者楊青╱攝影）

Allen製作的花旗參提拉米蘇，在提拉米蘇傳統的鷄蛋、蛋黃、鮮牛奶、奶油奶酪、咖啡、低筋麵粉和砂糖等原料中加入花旗參粉和新鮮花旗參，吃起來跟一般的提拉米蘇很不一樣，除了綿密軟糯，奶香濃鬱，還多了花旗參特有的甘甜，與香醇濃烈的咖啡相得益彰。

花旗參泡芙，則是在泡芙裡面特別加入了新鮮花旗參的細小顆粒，打破了傳統泡芙比較單一的口感，細小的參末融合在泡芙的奶蜜中，回味無窮。關鍵是，這道小點八分鐘就可以製作完成，操作不難，令許多家庭主婦躍躍欲試。

中醫師杜丞蕓（左至右）、美國許氏參業集團副總裁林維章（左二）、美食家林慧懿、養生...
中醫師杜丞蕓（左至右）、美國許氏參業集團副總裁林維章（左二）、美食家林慧懿、養生糕點師Allen楊。（記者楊青╱攝影）
花旗參巧克力蛋糕。（記者楊青╱攝影）
花旗參巧克力蛋糕。（記者楊青╱攝影）

Allen楊用新鮮的花旗參做的花旗參巧克力蛋糕，則是改用苦味和甜味濃度稍低的巧克力，加入新鮮的花旗參，味道互補剛剛好，可以吃到巧克力的甘苦，還有花旗參的甘甜。

林維章表示，節日的烘焙小點加入花旗參和燕窩元素，將是今年節日期間許多家庭主婦的新嘗試，好在Allen楊在「許氏烘焙小厨」系列視頻節目中都做有示範，詳細介紹配料和操作過程，大家節日期間不妨參考一試。

用花旗參粉製作的提拉米蘇。（記者楊青╱攝影）
用花旗參粉製作的提拉米蘇。（記者楊青╱攝影）

咖啡 加州 南加

上一則

比特幣暴漲誘惑大 華人猶豫投資 竟先收詐騙郵件

下一則

許氏極品燕窩茶會 介紹頂級南洋燕窩

延伸閱讀

威州新鮮花旗參 半磅$25 順安堂回饋新老客戶

威州新鮮花旗參 半磅$25 順安堂回饋新老客戶
太子牌 唯一在Costco售賣的花旗參茶品牌

太子牌 唯一在Costco售賣的花旗參茶品牌
太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選

太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選
玫瑰花

玫瑰花
太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選

太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選
太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選

太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 質量價格保障 補氣強身首選

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜