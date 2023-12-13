國稅局打擊員工留任稅收抵免詐領 發出逾2萬封拒絕函

國稅局正在向納稅人發送第一輪信函，通知他們ERC申領被拒絕。（美聯社）

今年開始，國稅局 (IRS)積極打擊「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，簡稱ERC) 詐欺行為。最新消息顯示，國稅局已發出第一輪ERC拒絕函，共計超過2萬封。同時，國稅局提醒，對於誤填稅表的納稅人，仍然有機會撤銷申領。

經過今年秋季的初步審查，國稅局確定了大量納稅人不符合ERC稅收抵免的資格。 從12月4日這周開始，不符合抵免資格的納稅人將收到105C信函，通知他們「申領被拒絕」。

在信件中，國稅局明確禁止兩類錯誤申報：ERC適用於2020年3月13日至2021年12月31日期間符合資格的薪資，2021年12月31日之後成立的實體不享有ERC稅務抵免；申領期內未支付員工工資，ERC旨在作為支付的符合條件工資的抵免。不同意國稅局決定的納稅人，可向國稅局提供支持性文件以證明自己符合要求，或提出行政上訴（administrative appeal）。

與此同時，國稅局仍在接收和處理有關撤銷申領流程的請求，納稅人至少可以在今年底前提出撤銷申請。這一撤回選項不僅允許已提交ERC申領但尚未收到退稅 的雇主撤回其提交的申請，也允許已經收到支票 但尚未存入或兌現的顧主。自行撤回可以防止未來的還款、利息和罰款。

此外，國稅局將於本月晚些時候公布一項自願披露計畫，屆時那些已收到付款的顧主可採取行動，主動披露自己錯誤的申報，以避免未來國稅局的追責。

值得注意的是，國稅局已於今年9月14日宣布，在2023年底前暫停處理新的ERC申領。