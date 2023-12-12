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打砸搶勿近 假日季警力駐商場店家

記者趙健／洛杉磯市報導
為防止假日季犯罪高發，警方近日在各大商場和零售店鋪門口加強警力。（記者趙健／攝影）
為防止假日季犯罪高發，警方近日在各大商場和零售店鋪門口加強警力。（記者趙健／攝影）

加州一名華裔女子近日在洛杉磯縣工業市（Industry City）好市多（Costco）停車場遭暴力搶劫，臉部骨折、頭皮撕裂、多處擦傷，至今傷勢未愈。為應對近期增加的犯罪活動，洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）在多個大型商場和零售店鋪的門口部署警力，預防犯罪並提高公眾的安全感。

這項措施主要是針對假日季期間快閃團夥搶劫（smash-and-grab robberies）頻發，警力部署包括增加在關鍵地點的警員和巡邏，以及使用更多的監控設備。加州執法機構早先宣布，將斥資2億6700萬元，幫助數十個地方執法機構加強巡邏、購買監控設備及展開相關行動，打擊在加州各地發生快閃團夥搶劫。

洛杉磯縣警察局預備警員（Reserve Deputy）Sergro Flores表示，這些增強的安全措施，是對最近犯罪趨勢的回應，也是為消除社區居民對安全的擔憂。警局已與多家大型商場及零售商簽署合作協議，在其營業時間加強警力在特定區域的布局。此舉一方面確保警方能夠在犯罪發生時迅速趕到現場，同時也對潛在的犯罪分子起到震懾作用。

在好市多購物的華人陳先生表示，最近的每隔幾天，就會聽到華人被搶的新聞，實在讓人非常擔憂，也確實影響了生活，他現在會盡量減少出門採購的次數，還會避免在天黑後出入超市。在商場和零售店鋪周邊增設巡警，確實能夠提升大家的安全感，期待此舉能降低商業區的犯罪率，讓民眾不必擔驚受怕。

加州 洛杉磯 好市多

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