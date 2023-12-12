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實驗室藏偏鄉 小官員大發現

編譯陳盈霖／綜合報導
隱身里德利市實驗室內，可見中文書寫的標記。（Scripps News新聞台畫面）
隱身里德利市實驗室內，可見中文書寫的標記。（Scripps News新聞台畫面）

Turnto23.com報導，2022年12月，加州中部佛萊斯諾縣（Fresno County）里德利市（Reedley）發現一中國人非法經營的實驗室。這個在市中心一座破舊倉庫內發生的事情，讓位於聖華金河谷（San Joaquin Valley）中心的里德利市，這個小型農業區成為全國焦點。而這項發現歸功於該市的一名法規執行員。

斯克里普斯新聞（Scripps News）循線找到該實驗室掛名的公司，發現其幕後與中國共產黨的聯繫關係。

該市唯一一位全職的法規執行員哈柏女士（Jesalyn Harper）實際進入該屋後告訴克里斯普斯新聞，「那是一次又一次的震驚」。「開門的是三位女性，可能是中國人，穿著全套防護設備，白色實驗室外套、手套和外科口罩。」

哈柏進屋後，被眼前的景象驚呆了。標示著中文的標籤瓶中，有血液和其他液體，還有至少20種潛在傳染病源樣本，包括瘧疾、登革熱和新冠肺炎，還有來自近1000隻老鼠的刺鼻氣味，「想到這實驗室隱藏在眾目睽睽之下，就令人恐懼。」

地方、加州和聯邦約15個機構對此展開調查，引發有關「中國生物武器實驗室在美國農村紮根」的陰謀論。里德利市府經理莉巴（Nicole Zieba）說，「我們當地的官員稱之為武漢2.0」。「他們是在夜色的掩護下搬進這個城市，沒人知道這棟建築內發生什麼。」

根據斯克里普斯新聞找到的法庭紀錄，一家名為Universal Meditech Inc.公司列為實驗室所有者，沒有電子郵件與電話，他們透過加州紀錄找到該公司位於佛萊斯諾的住址。

當他們抵達時，發現一座現代化建築，與里德利破舊的倉庫對比鮮明。建築的周圍是中國監控技術公司海康威（Hikvision）製造的監控攝影機，該公司因國家安全原因，禁止在美國銷售其產品。

斯克里普斯新聞透過與情報研究組織Strike Source合作發現，該公司擁有者是另一家中國企業Yibai，領導人為中國共產黨員，他們的肖像在上海證券交易所網站有著顯著位置。

該實驗室與中國的關係引起國會注意。眾議院委員會11月發佈一份報告，確認里德利秘密實驗室幕後黑手是何大衛（David He，譯音）。去年10月他涉嫌做出虛假陳述和貼錯醫療器材標籤被捕。報告稱，他是以逃犯身分進入美國，真名是朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯），過去因竊盜和價值2億4000萬元的美國知識產權案被定罪，這些都讓共產黨受益。

對前東亞地區美國國家反情報官員普格麗希（Anna Puglisi）來說，實驗室並不令人意外。她告訴斯克里普斯新聞，「中國共產黨活動遠超出傳統間諜活動，且會在這個國家偏遠地區進行。」她說，「美國情報系統是對抗蘇聯而建，一些非法，具有直接軍事用途或涉及情報官員的事情，並不符合中國針對我們的方式。」

在里德利實驗室被查獲近一年後，沒人確定是否有人因此造成傷害，但相信里德利應該為美國其他城市敲響警鐘。哈柏說，「很可能其他地方有類似實驗室，只是還沒找到」。

里德利市實驗室內不名藥品下，關著一批實驗用的白老鼠。（Scripps News新...
里德利市實驗室內不名藥品下，關著一批實驗用的白老鼠。（Scripps News新聞台畫面）
里德利市法規執行員哈柏（左）帶領媒體重回當初她發現的中國實驗室外。（Scripp...
里德利市法規執行員哈柏（左）帶領媒體重回當初她發現的中國實驗室外。（Scripps News新聞台畫面）
美國調查人員進入里德利市實驗室蒐查。（Scripps News新聞台畫面）
美國調查人員進入里德利市實驗室蒐查。（Scripps News新聞台畫面）

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