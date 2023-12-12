我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

洛城新語／懂得分享的必修課

洛城新語

每逢年底佳節，各大組織、政府機構都會慷慨解囊，舉辦免費物資發放活動，以幫助有需要的家庭過節和過冬。在這些免費發放物資的活動中，仔細觀察會發現，排隊領取的人群之中，並非所有人都是需要救濟的低收入者，而是習慣了領取免費東西的人。

這樣做雖然不涉及法律問題，卻恐會造成別人困擾。在聖誕、新年到來之際，何不把物資留給最需要的人，所謂「贈人玫瑰，手有餘香。」

上月底一場某基金會舉辦的感恩節發放活動上，共有700份物資準備給弱勢家庭準備。每分物資包含米、麵、醬料、蔬菜、罐頭等食品。原本美好的活動，最終卻引來一批民眾的不滿，原因是上午10時開始的活動，一個多小時後物資就被搶光。沒有拿到物資的民眾抱怨主辦方讓他們白白等了數小時。其實主辦方早已給來排隊的前700人發了號碼牌並告知其他人不必再排隊，一些後到的人不知情而產生誤解。

這次發放物資活動，有人清晨6時就來到現場排隊，足足等了四個小時就為了一包食品。其中還有一位百歲老人上午9時來排隊，最終因未能領到物資大感失望。有人指責主辦方留有物資不發放，但主辦方解釋那些都是破損的，想留給志願者的一點小心意。總之，部分真的需要的人沒拿到物資，引發熱議。

說白了，部份華人至今仍有喜歡拿免費東西的習慣，他們過去因常常在領，久而久之習慣可能就變成必須。有人說，華人第一代移民比較多喜歡領取免費東西，因為過往在中國缺乏社會福利、免費物資的大環境下長大，免費食物、物品對他們來說是難得享有的，一旦有機會，就竭力去爭取，但當產品無限量供應時可能無所謂，如果是限量的，可能就要多考量是否留給其他人。

對於發放物資的主辦方，很難對領取物資的人進行篩選，不可能在現場一一盤查他們的年收入。這樣的慈善活動卻變了味，很難百分百貫徹扶弱濟貧的理念。好好的一場感恩送溫暖活動在抱怨聲中變調，主辦方的好意，最終反成箭靶，惹來一身腥。

如果不是真正需要，就讓這些物品發放到真正有需要的人手中。人在幫助他人時，能帶來比獨享更大的幸福感。對於在美的一些華人，懂得分享和幫助他人，是一門從零開始學習的必修課。

華人 低收入 福利

上一則

沒機票、護照、簽證 神秘客成功從丹麥飛LAX

下一則

氣候破壞性強 州府投3億強化基建

延伸閱讀

聖誕長假將至 宵小假扮AT&T敲門探路

聖誕長假將至 宵小假扮AT&T敲門探路
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高

威廉一家聖誕賀卡 她霸氣翹腳 他暴風抽高
兩大運河危機 威脅聖誕旺季

兩大運河危機 威脅聖誕旺季
西班牙聖誕送禮聚餐開銷大 許願「胖子樂透」好過節

西班牙聖誕送禮聚餐開銷大 許願「胖子樂透」好過節
大華超市托倫斯新店 開張 近2周新開第2家門市 顧客清晨6時排隊購物領取禮品卡

大華超市托倫斯新店 開張 近2周新開第2家門市 顧客清晨6時排隊購物領取禮品卡

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」