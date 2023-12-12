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沒機票、護照、簽證 神秘客成功從丹麥飛LAX

洛杉磯訊
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

一名男子上個月在沒有護照、簽證、以及機票的情況下，從歐洲搭乘國際航班抵達洛杉磯國際機場（LAX）。當局至今沒有調查清楚這名乘客，究竟如何成功通過起飛點的安檢，又是如何坐上飛機長途旅行來到洛杉磯。

乘客奧奇加瓦 (Sergey Vladimirovich Ochigava)面臨偷渡指控，他據稱是一名經濟學家，在沒有護照、簽證、也沒有機票的情況下，乘坐11月4日的航班從丹麥哥本哈根飛到洛杉磯。

根據404 Media和Court Watch聯合發表的一篇報道，奧奇加瓦並不是傳統意義上的偷渡客。報道指出，飛行過程中，奧奇加瓦與機組人員互動，在飛機上吃了兩頓飯，與其他乘客交談，並且一度試圖吃機組人員的巧克力。報告還指出，大多數機組人員都在飛機上注意到奧奇加瓦，他換了幾次座位，並沒有其他問題，不像一般的偷渡者需要躲避旁人的視線，但這名乘客顯然逃避了航班起飛點哥本哈根機場的安檢。

事實上，奧奇加瓦的名字並沒有出現在這趟飛機的乘客名單中，也沒有出現在任何其他國際航班的乘客名單上。FBI探員在一份報告中指出，他的手機上有一張哥本哈根機場登機牌的照片、德國基爾（Kiel） 一家旅館的地圖應用程式屏幕截圖，以及一個未知國家的城市街道地圖。

在搜查這名神秘乘客的行李時，當局發現他擁有俄羅斯身分證和以色列身分證、以及護照的部分照片。據悉，奧奇加瓦在抵達LAX，並試圖通過美國海關和邊境保護局（CBP）的檢查時，他似乎並沒有意識到自己有什麼問題。他告訴CBP官員，護照留在飛機上，但當局沒有找到任何文件，更複雜的是，奧奇加瓦根本不在CBP系統中，這是當局從未遇到的情況。

這名奇怪的乘客甚至不記得自己最初如何到達哥本哈根，也不記得他在那裡做什麼。他說已經三天沒有睡覺，不明白發生什麼事，並表示可能有一張前往美國的機票，但也不是很確定。當被問及如何在沒有機票的情況下，通過哥本哈根機場安檢時，奧奇加瓦表示不記得。整個事件就像一團謎，當局仍在調查中。

洛杉磯國際機場 偷渡客 CBP

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