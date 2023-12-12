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聖誕老人飛入機場 玩具募捐踴躍

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY)日前舉辦社區聖誕老人飛入活動（Santa Fly-In），活動取得巨大成功。（LAX提供）
洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY)日前舉辦社區聖誕老人飛入活動（Santa Fly-In），活動取得巨大成功。（LAX提供）

洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY)日前舉辦社區聖誕老人飛入活動（Santa Fly-In），受到廣泛關注。每場活動吸引500多名各年齡段的民眾參與。

參與者可近距離觀看不同的飛機，且與「寵物為乘客減壓」（Pets Untressing Passengers，簡稱PUP）計劃中的機場治療犬互動。當聖誕老人乘坐飛機直接降落在機場，人們熱情鼓掌歡迎，聖誕老人現場朗誦Clement Clarke Moore的詩「聖尼古拉斯來訪」（A Visit from St. Nicholas），這首詩更廣為人知的名字是「聖誕節前夕」，並與現場民眾合影互動。

活動是機場方與Westchester Family YMCA 和Mid Valley Family YMCA合作舉辦，還有玩具募捐項目。機場為玩具捐贈活動提供善款，並與兒童和家庭進行互動。在LAX，DHL國際快遞提供一架貨機供兒童及其父母遊覽；在范奈斯機場，禿鷹中隊的一架飛機和Helinet的一架 DHL直升機也在現場供大家參觀。 

洛杉磯世界機場 (LAWA) 代理首席執行官Beatrice許表示，聖誕老人飛入活動展示社區的團結和慷慨，很高興看到這麼多各年齡層的民眾都很高興見到聖誕老人，還為玩具活動捐款，這將有助於為有需要的孩子們度過一個愉快假期。

范奈斯機場經理Paul Herrera表示，看到家庭聚集在一起為玩具活動做出貢獻，體現大家慷慨和善意。

VNY社區也在活動中紀念機場成立95年，包括為機場準備生日蛋糕等。

參與者與機場治療犬互動。（LAX提供）
參與者與機場治療犬互動。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 聖誕節

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