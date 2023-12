違反童工法 家禽加工業者賠380萬欠薪與罰款

根據聯邦勞工部 網站,勞工部工資和工時司(U.S. Department of Labor's Wage and Hour Division)和律師辦公室持續發現肉類和家禽加工產業存在嚴重的非法雇用行為。其中,加州 一家家禽加工及超市和食品供應商存在嚴重的非法就業 行為,勞工部調查後對其進行損害賠償和懲罰,該公司已同意支付近380萬元欠薪與罰款。

調查人員發現,The Exclusive Poultry Inc.股份有限公司及業主布蘭(Tony Bran)創辦的相關公司雇用年僅14歲童工,他們用鋒利的刀具替家禽去骨,操作電動升降機移動托盤。這些童工還超時工作,違反聯邦童工法。該公司還透過削減工資報復配合調查的員工。

該案調查範圍,包括布蘭擁有位於南加州工業市(City of Industry)和拉朋地(La Puente)兩家家禽工廠。調查還發現布蘭成立幾家幌子公司雇用工人,包括Meza Poultry LLC、Valtierra Poultry LLC、Sullon Poultry Inc.和Nollus’s Poultry LLC等。經過勞工部調查和訴訟後,布蘭和這家公司需遵守加州中區地方法院 (U.S. District Court for the Central District of California)於2023年11月16日作出的判決。

勞部部認定,布蘭、The Exclusive Poultry及其關聯的公司有意不向員工支付加班費,即使他們每周工作50至60小時,仍直接依一般時薪計算。證實童工和加班違規後,工資和工時司律師辦公室從美國地方法院拿到臨時限制令,禁止布蘭和其公司將任何家禽運送到商業領域。

根據同意判決書,布蘭和The Exclusive Poultry需向受影響的工人支付350萬元積欠的工資和損害賠償,包括30萬元懲罰性賠償,支付給面臨報復的工人10萬614元積欠的工資。此外,雇主還需支付該部門針對童工和故意違法行為的20萬1104元民事罰款等。

The Exclusive Poultry向經銷商供應家禽產品,經銷商則向ALDI、Ralphs Grocery公司、Kroger公司、SYSCO Crop.等零售商供應雞肉產品。

目前勞工部工資和工時司正尋找The Exclusive Poultry、Meza Poultry、Valtierra Poultry、Sullon Poultry或Nollus's Poultry的現任或前任員工,若認為自己被欠工資,可致電626-966-0478西科汶那地區辦公室。