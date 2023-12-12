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2女竊美妝店數千件商品 贓物藏「加高裙」

洛杉磯訊
兩名女竊賊利用「加高裙」盜竊走價值約3600元的商品。（LASD）
兩名女竊賊利用「加高裙」盜竊走價值約3600元的商品。（LASD）

洛杉磯縣警局（LASD）9日發布公告尋求公眾幫助，以破獲一起發生在絲芙蘭（Sephora）的盜竊案。警方希望能查明兩名嫌犯的身分，據悉他們是某羅馬尼亞盜竊團伙成員，此前該團夥從馬里布（Malibu）的一家商店偷走數千件商品。

這起盜竊事件發生在11月3日中午12時30分左右，根據LASD，失竊的是位於馬里布Cross Creek路3896號的美妝連鎖店絲芙蘭。店內監控顯示，兩名女子在短時間內偷走價值約3600元的商品。

洛縣警方指出，這起案件中，竊賊的一個技巧是使用了「加高裙」（booster skirt），這是一種帶有鬆緊腰帶的裙子，可以將偷來的商品藏在裙子裡而難以被發現。得手後，兩名嫌疑人帶著盜竊的商品離開絲芙蘭，並乘坐一輛2011年款黑色豐田Sienna小型貨車離開該區域。

就在這起化妝品盜竊案發生前10天，洛縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）的一家絲芙蘭也遭到竊賊襲擊，被偷走超過1000元的名牌香水。一週後，卡拉巴薩斯市另一家名為Feature的零售商被三名竊賊偷走價值1萬5000元的商品。

LASD呼籲有相關線索的民眾致電818-878-1808聯繫LASD馬里布分局。民眾也可以撥打800-878-1808，即洛杉磯地區的滅罪計畫熱線 (L.A. Regional Crime Stoppers) ，進行匿名舉報。

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