南加至賭城高鐵2028年通車 2小時到達 將連接Metrolink

飛馳在I-15公路之間的高鐵，渲染圖。（Brightline West）

南加州 內陸帝國（Inland Empire）至賭城 （Las Vegas）高鐵近日獲得聯邦30億元撥款，讓該項目獲得了足夠的預算資金。這段高鐵線路將在2024年動工，預計在2028年完成，單程僅需兩小時。這條高鐵不僅能提供交通上的便利，也將為內陸地區提供無數就業機會，帶來經濟效益。

該鐵路南部起點位於內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），終點是賭城的賭城大道南端。中間將停靠赫斯普利亞（Hesperia）和蘋果谷（ Apple Valley）。鐵路全長260哩，將在15號公路中間開闢一定寬度的土地用於修建鐵軌。這項高鐵項目由Brightline West負責開發。

該高鐵項目還將為內陸地區帶來經濟振興。庫卡蒙加牧場市政人員、Metrolink和Omnitrans等機構代表，11日齊聚在高鐵最南端的庫卡蒙加牧場站點，為媒體介紹了這條高鐵項目的更多細節。該市副市政經理Elisa Cox說，該項目將創造1萬1000個工作崗位。

這條鐵路不僅會創造就業機會，還會繁榮南加 州、內華達州的旅遊業，減少15號公路的車輛堵塞問題。據悉，鐵路開通後，15號公路上每年將減少300萬輛車。

此外，趕在2028年夏季洛杉磯奧運會前通車，也是民心所向。高鐵站位於南加州的站點將與Metrolink相連，可以直接前往洛杉磯市中心，屆時將給民眾帶來巨大的便利。

建設這條鐵路項目共需花費120億元，美國交通部日前撥款了30億元資金，在此之前，開發商Brightline West曾表示會負責籌集100億元資金，因此這條高鐵的所有預算已經達成。

除南加至賭城的高鐵項目，加州洛杉磯至北加灣區的高鐵項目也獲得了31億元的聯邦撥款，不過該項目仍面臨較大的資金挑戰。根據紐森發給白宮的一封信件，這筆資金將用於推進鐵路的一期工程，包括建造119哩長的鐵軌，佛萊斯諾（Fresno）站台建設，購買六輛火車，為一期工程剩下的52哩鐵軌建設做準備等。據悉，第一期工程全長171哩，共需花費350億元。