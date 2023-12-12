南加州成功大學校友會55周年年會 精采繽紛

駐洛杉磯台北經文處長紀欽耀（中）代表向卸任會長蔡瀚寬（左）及新任會長葉旭旻頒發賀狀。（校友會提供）

南加 州成功大學校友會（CKUAASC）第55周年年會10日在橙縣凱悅大飯店舉辦，包括換届典禮、大型餐聚、專題講座、畫展以及文藝表演、機票抽獎等，年會內容豐富多彩，精采紛呈。

南加成功大學校友會55周年年會暨換届典禮10日在橙縣舉辦。（校友會提供）

換届典禮由卸任會長蔡瀚寬在成大校長沈孟儒監交下，交棒給2024接任會長葉旭旻，駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀代表僑務委員長徐佳青分別向兩位會長頒發賀狀。托倫斯市長陳光豪感謝校友會長期以來為增加社區活力所做貢獻。沈孟儒校長也跟校友們分享他上任後工作重點，母校現況與未來展望。成功大學主任秘書羅偉誠做校務報告與募款活動。

南加成功大學校友會55周年年會畫展。（校友會提供）

蔡瀚寬致詞歡迎遠道而來的母校校長沈孟儒與其團隊，同時感謝多年來為校友會付出的學長、學姐，他特別提到今年有多位畢業超過一甲子的校友，包括汪時慶、李秀嫦、王友建、孟慶傑、謝孝忠、宣瑄等。

南加成大校友會基金會董事長交接也在年會上舉辦，卸任董事長韓光甫交棒給2024新任董事長葉俊麟，執行董事孫國泰邀請NOVA辰星學者獎學金得獎人莊冠育上台分享感言。韓光甫頒獎給校友俞立與周永年，感謝他們對校友基金會慷慨解囊。

南加中華舞團歌舞表演。（校友會提供）

當天年會還邀請駐洛杉磯台北經文處科技組長、成大機械系教授陳嘉元舉辦生物流體工程在工業上的應用專題講座，全場座無虛席。陳嘉元發表超過50篇論文，並於2018年獲工研院吳大猷先生紀念獎，2022年榮獲Royal Society of Chemistry院士。

南加成功大學校友會55周年年會暨換届典禮10日在橙縣舉辦。（校友會提供）

駐洛杉磯台北經文處領務組長鄭如惠、科技組長陳嘉元、觀光組長林宜錚、橙僑中心主任蕭蓓如、洛僑中心副主任劉岱欣、僑務委員趙韻玫、于仁豪、僑務諮詢委員邱垂煌、林翠雲，以及大專校友會長、台大、清大校友、美西華人學會等會長出席活動。

成大理事獻唱。（校友會提供）

年會同時舉辦了藝術展，展出蔡瓊書、許孟才、洪金琡、戴明德、張秀涼、王惠珉、郭佳蓁、彭湘琦、李佳燕、蘇奐豪、吳澤慧、吳小雯、邱夏、黄曉雯、楊藝穗、顏堯山及陳雅莉等的近40件作品。

南加成功大學校友會1968年成立，現有會員近900人。