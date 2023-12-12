亞太華人會計師論壇 表揚傑出社區領袖

多位對亞裔社區做出卓越貢獻的社區領袖獲獎。（北美華人會計師協會提供）

在北美華人 會計師協會日前主辦的亞太華人會計師合作論壇（APCCC Forum）上，多位對亞裔 社區做出貢獻的社區領袖被授予榮譽獎項。

一連兩日的亞太華人會計師合作論壇在拉斯維加斯的威尼斯人酒店圓滿落幕。此次論壇不僅凸顯亞太裔會計師在專業領域的重要地位，也展示了亞裔社區在商業和文化融合中的作用。此次論壇規模盛大，吸引來自世界各地的專業人士，內容包括研討會和交流活動，為與會者提供學習和建立聯繫的機會，促進不同文化間的交流與合作。

國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter獲亞太社區支持獎。（北美華人會計師協會提供）

加州前財務長江俊輝獲亞太社區先鋒獎。（北美華人會計師協會提供）

論壇上，多位傑出貢獻者受到表彰。加州 財務長馬世雲獲亞太社區領袖獎；國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter獲亞太社區支持獎；摩根史坦利董事總經理餘崇孝獲亞太社區精英獎；加州前財務長江俊輝獲頒亞太社區先鋒獎。

加州財務長馬世雲獲亞太社區領袖獎。（北美華人會計師協會提供）

北美華人會計師協會會長張青表示，這次論壇不僅是一次會計行業的盛會，更是對社區領袖們為亞裔社區所做貢獻給予公開的認可和表揚的場合。 這些獲獎者將起榜樣作用，激勵更多亞裔專業人士投身社區服務，共同促進亞裔社區的繁榮與和諧發展。

摩根史坦利董事總經理餘崇孝獲得亞太社區精英獎。（北美華人會計師協會提供）

除主辦方外，多家機構大力支持此次盛會，包括國稅局（IRS）、洛杉磯亞太會計師協會、紐約中美會計師協會、中加專業會計師協會、澳門華人會計師協會和香港、華人會計師公會以及台灣五大會計師公會。