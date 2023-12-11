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逾200武林高手 洛城競技

記者張宏/洛杉磯報導
第二屆北美洲國際武術大賽（WEST COAST WUSHU CHAMPIONSHIPS ）日前在洛杉磯開賽。（記者張宏／攝影）
第二屆北美洲國際武術大賽（WEST COAST WUSHU CHAMPIONSHIPS ）日前在洛杉磯開賽。（記者張宏／攝影）

第二屆北美洲國際武術大賽（WEST COAST WUSHU CHAMPIONSHIPS ）日前在洛杉磯開賽，比賽匯集200多名不同年齡段的武術高手，希望打造一場高規格、高標準，同時具有普及性的武術大賽。

（影音來源：記者張宏）

在比賽現場來自各地的武術愛好者齊聚一堂，各個深藏不露，大家積極熱身，拉筋劈腿。年齡最小的選手只有四歲，年齡最長有70多歲，選手涵蓋各族裔，充分顯示不同族裔對武術的熱情。一名十歲的西裔選手表示，他學習武術一年多，覺得會功夫很酷，他尤其喜歡棍法，喜歡那種虎虎生風的感覺。還有不少洋人帶著孩子一起參賽，選手John表示，他和兒子今天都會參加比賽，他們來自聖地牙哥的武術學校，他學習兩年，孩子學習一年，平時會一起練習，希望能父子二人都能拿到名次。

這次武術大賽由美國武術聯合會授權，全美中華武術學院主辦。大賽組委會主席王偉表示，來自美國各州及法國等地200多名武術運動員齊聚一堂展開競賽，這次比賽也是為明年美國國家隊選拔賽「預熱」，該選拔賽將決出代表美國出戰2024年世界青少年錦標賽的選手。為讓更多美國民眾對武術產生濃厚興趣，這次大賽設立初級水平比賽。比賽類別豐富，包含現代武術、傳統武術與武術功夫三大類，既有規定套路又有自選項目。包括長拳、 棍術、刀術、槍術等近800個武術單項的比賽，可謂「琳瑯滿目」。

為保障武術大賽公平、公正與有序，比賽邀請八名國際級裁判、八名泛美級裁判和國家級裁判共20多人參與裁判工作。王偉表示，武術源於中國，屬於世界。他的志向就是在南加打造一個具有現代競技武術、傳統武術及武術功夫，高規格、高標準，同時具有普及型的綜合性武術賽事。隨著中華武術已被列入奧運會青少年競賽項目，世界各國更是積極推廣和發展中國武術項目。通過比賽，可讓各族裔更多人練習武術，分享練武帶來的健康快樂。

在比賽現場來自各地的武術愛好者聚集一堂，各個深藏不露。（記者張宏／攝影）
在比賽現場來自各地的武術愛好者聚集一堂，各個深藏不露。（記者張宏／攝影）
來自各地的武術學校選手身穿不同顏色的功夫服。（記者張宏／攝影）
來自各地的武術學校選手身穿不同顏色的功夫服。（記者張宏／攝影）
組委會主席王偉。（記者張宏╱攝影）
組委會主席王偉。（記者張宏╱攝影）
第二屆北美洲國際武術大賽（WEST COAST WUSHU CHAMPIONSH...
第二屆北美洲國際武術大賽（WEST COAST WUSHU CHAMPIONSHIPS ）日前在洛杉磯開賽。（記者張宏╱攝影）

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