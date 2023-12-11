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度假回家開衣櫃 見鄰居持刀偷竊

記者邵敏／綜合報導
爾灣Skyloft公寓大樓被竊，嫌犯是鄰居。（KTLA电视台）
爾灣Skyloft公寓大樓被竊，嫌犯是鄰居。（KTLA电视台）

南加橙縣華人聚居城市爾灣（Irvine），日前發生一起匪夷所思的竊案。居民打開家中衣櫃，發現一名女竊賊手拿廚房刀躲在裡面，竟然還對女主人說「你不要傷害我」，更讓人意想不到的是，嫌犯的真實身分，是被害人的鄰居。

35歲的爾灣市居民Brittney Heinzman回憶竊案發生的可怕時刻，至今心有餘悸。 幾個月前，Heinzman搬進這幢豪華的Skyloft公寓，感恩節期間她外出度假一周，12月1日回到家時，發現前門沒有鎖，公寓被人洗劫一空。

Heinzman趕緊檢查家中每個房間，當她打開衣櫃時，猛然發現有一名女子蹲在那裡，手裡拿著一把切披薩的刀，「她就像燈下的一頭鹿一樣看著我。」面對這名入侵者，女屋主大聲尖叫「滾出去，滾出去」。

此時躲在衣櫃裡的女賊，對著屋主說「不要傷害我」，這讓Heinzman更加憤怒，她表示，嫌犯當時手裡拿著一把刀，「難道不應該竊賊要傷害屋主嗎？」女屋主立即報警，並跟著逃離現場的嫌犯穿過公寓大樓，用手機記錄對方的行蹤。一戶鄰居家的監視器，也捕捉到盜賊在走廊來回奔跑的畫面。

爾灣警方確認嫌犯是43歲的Wendy Wilkinson，讓人出乎意料的是，她竟然是被害人的鄰居，案發後因入室盜竊和持有贓物被捕。警方在搜查嫌疑人的住所、汽車、以及附近一個儲藏室時，發現價值超過3萬元的贓物，包括兩台平板電視、名牌手提包、護照和信用卡

調查人員認為，嫌犯Wilkinson曾多次進入被害人的公寓房間，法庭記錄顯示，她有偷竊的犯罪前科。對此，被害人表示，物業管理人員對居民的犯罪背景調查不夠徹底，「公寓警衛都去哪了？我感覺自己的隱私被剝奪得一無所有，有人打開我的每個抽屜、每個櫃子，拿走護照、證件等私人物品。」關於嫌犯如何進入被害人的公寓，警方仍在調查中。

爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）
警方後確認嫌犯是43歲的Wendy Wilkinson，她是被害人鄰居，有盜竊前...
警方後確認嫌犯是43歲的Wendy Wilkinson，她是被害人鄰居，有盜竊前科。（KTLA电视台）

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