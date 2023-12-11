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玫瑰皇后、公主紅衣亮相 亞市市集人潮湧動

記者邵敏／亞凱迪亞市報道
玫瑰皇后、公主與亞市議員、活動贊助者合影。（記者邵敏／攝影）
玫瑰皇后、公主與亞市議員、活動贊助者合影。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），9日舉辦聖誕假日市集（Holiday Fair），今年新入選的玫瑰皇后、以及四位公主集體身穿紅衣亮相活動現場，引來民眾歡呼。

（視頻來源：記者／邵敏）

亞市假日市集9日在市中心舉辦，活動當天一街（First Ave）熱鬧非凡，人潮湧動。下午1時30分，主舞台迎來玫瑰皇后Naomi Stillitano、以及四位玫瑰公主，她們身穿紅色上衣、藍色牛仔褲，渾身上下洋溢著青春氣息，在一片歡呼聲中，將活動推向高潮 。

今年當選的玫瑰皇后Naomi Stillitano是亞凱迪亞高中生，她接受本報訪問時表示，「我就是住在這裡的居民，是這個城市的學生，一定要來支持自己社區的活動。」Naomi Stillitano出生於義大利，7歲移居美國，她是高中義大利文化俱樂部的聯合主席、舞台劇院的舞者和演員，也是玫瑰碗游泳隊的游泳運動員。

玫瑰皇后、公主當天為假日市集活動抽獎，獎品包括自行車、賽事門票、樂隊演出門票、酒店餐券、大熊湖免費住宿、以及多張價值100元的禮品卡等，幸運的中獎者與皇后、公主合影，場面十分熱鬧。華裔公主何映彤（Phoebe Ho）也到場支持社區活動，她是南巴沙迪那（South Pasadena）高中12年級學生，父母從香港移民美國，她出生在美國，能講一口流利的粵語。

積極參與當地社區活動，是每年玫瑰皇后、公主的傳統，她們將在2024年1月1日的玫瑰花車遊行中，乘坐皇家宮廷花車，在巴沙迪那的科羅拉多大道上與眾人見面。對於即將到來的盛事，皇后 、公主們表示非常激動、期待。

當天的假日集市，由包括亞市高中樂隊在內的遊行表演揭開序幕，活動期間，現場沿街兩旁設有幾十個攤位，各種節日小禮品贈送；孩子們在舞台上演唱聖誕歌曲，聖誕老婆婆（Mrs. Santa Claus）為人們講故事；市中心的餐廳、小吃店擠滿顧客，每個角落都洋溢著節日的歡樂氣氛。

亞凱迪亞居民陳女士帶著兩個孩子在熱鬧的街上逛，她說這是一年中最開心的季節，因為活動舉辦地點就在家門口，走路就可以過來，「平時市中心這條街挺冷清，看不到人，今天一下子人們都湧上街頭，看上去好熱鬧，很有節日的氣氛。」

亞凱迪亞12月9日舉辦聖誕假日市集活動。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞12月9日舉辦聖誕假日市集活動。（記者邵敏／攝影）
幸運的中獎者與玫瑰皇后、公主合影。（記者邵敏／攝影）
幸運的中獎者與玫瑰皇后、公主合影。（記者邵敏／攝影）
亞市高中樂隊遊行表演揭開活動序幕。（記者邵敏／攝影）
亞市高中樂隊遊行表演揭開活動序幕。（記者邵敏／攝影）
聖誕裝飾花車。（記者邵敏／攝影）
聖誕裝飾花車。（記者邵敏／攝影）

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