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加州5都會區 明年房屋交易估增逾10%

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州內陸地區明年房市看好。（取材自Ontario市府臉書）
南加州內陸地區明年房市看好。（取材自Ontario市府臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，Realtor.com最新預測，隨著貸款利率放緩，預計2024年加州許多城市房屋銷售飆升，5個都會區年度銷售將呈現兩位數成長。

其中，奧克斯那─千橡市（Oxnard-Thousand Oaks）預估成長18%，河濱─聖伯納汀諾-安大略（Riverside-San Bernardino-Ontario）13.8%，貝克斯菲（Bakersfield）13.4%，聖地牙哥─卡爾斯巴（San Diego-Chula Vista-Carlsbad）11%，沙加緬度（Sacramento）10.3%。

分析師預測，洛杉磯─長堤（Los Angeles-Long Beach）地區房屋銷售在歷經兩年下滑後，預估2024年增長9.2%。

Realtor.com主要根據獨立屋銷售成長和預期中的房屋中位數成長兩個因素，對全美100個都會區進行排名。報告稱，在上述6個都會區，房價預計攀升至2017-2019年平均房價的40%以上。報告稱，在加州大都市中出現一個有趣的分歧，加州進入全美房地產市場前10名名單中，沒有一個在灣區或北加都會區。

報告稱，至2024年，北加州聖荷西─桑尼維爾─聖塔克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）房屋銷售將下降18.5%，佛萊斯諾（Fresno）下降6%，舊金山─奧克蘭─柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）則持平。報告稱，加州頂級房屋市場往往比全國許多地區對貸款利率更敏感，因只有不到三分之一的房主沒有貸款。

加州 貸款 洛杉磯

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