南加大專校友會長 吳典龍接任

成大校友會與南加州中國大專院校聯合校友會合影。（記者張庭瑜／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會12月9日在聖蓋博 希爾頓飯店舉辦第45屆年會暨會長交接典禮，主題為「聯合校友大專情、服務聯誼成功行」。這次盛會不僅見證新舊會長交接，也見證成功大學校友會的回歸。

活動在各校代表舉著校旗幟進場後開始，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、核桃市市長伍立倫以及聖蓋博市議員丁言愉等在內的多位嘉賓致詞並頒發獎項。

會長交接典禮開始前，全場默哀一分鐘，緬懷日前過世的高啟正，他曾在1992年擔任南加大 專校友會理事長。

隨後在歷代會長們一一上台後，會長辛志超將會旗傳遞給新任會長吳典龍。除會長交接外，理事長也進行交接。理事長黃美月將一塊刻有歷代會長和理事長名字的牌子，交給新任理事長李建德。

2023年會長辛志超回顧過去一年中，大專聯合校友會取得的成就。辛志超說，校友會成功完成15項活動，增強了會員之間的聯繫，還與各僑團組織建立積極的合作關係。他特別強調了校友會參與的幾項重要活動，例如台灣日棒球賽，邀請天使隊（Angels）和道奇隊（Dodgers）參加的活動，以及僑委會策劃的原聲合唱團和當代樂坊表演。辛志超還指出，今年校友會達成一項重要任務，即成功大學校友會的復會，再次回到南加大專校友會的大家庭中。他歡迎曾退會或休會的校友會重新加入，強調回到創會時的初衷和共同合作的重要性。

2024年會長吳典龍表示，南加大專校友會在過去45年裡，在歷任領導和所有成員的共同努力下，已成為僑界規模最大、最受肯定的社團之一。他表示，感謝大家的支持與鼓勵，讓他有機會承擔起明年會長的重任。