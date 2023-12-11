我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

南加大專校友會長 吳典龍接任

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
成大校友會與南加州中國大專院校聯合校友會合影。（記者張庭瑜／攝影）
成大校友會與南加州中國大專院校聯合校友會合影。（記者張庭瑜／攝影）

加州中國大專院校聯合校友會12月9日在聖蓋博希爾頓飯店舉辦第45屆年會暨會長交接典禮，主題為「聯合校友大專情、服務聯誼成功行」。這次盛會不僅見證新舊會長交接，也見證成功大學校友會的回歸。

活動在各校代表舉著校旗幟進場後開始，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、核桃市市長伍立倫以及聖蓋博市議員丁言愉等在內的多位嘉賓致詞並頒發獎項。

會長交接典禮開始前，全場默哀一分鐘，緬懷日前過世的高啟正，他曾在1992年擔任南加大專校友會理事長。

隨後在歷代會長們一一上台後，會長辛志超將會旗傳遞給新任會長吳典龍。除會長交接外，理事長也進行交接。理事長黃美月將一塊刻有歷代會長和理事長名字的牌子，交給新任理事長李建德。

2023年會長辛志超回顧過去一年中，大專聯合校友會取得的成就。辛志超說，校友會成功完成15項活動，增強了會員之間的聯繫，還與各僑團組織建立積極的合作關係。他特別強調了校友會參與的幾項重要活動，例如台灣日棒球賽，邀請天使隊（Angels）和道奇隊（Dodgers）參加的活動，以及僑委會策劃的原聲合唱團和當代樂坊表演。辛志超還指出，今年校友會達成一項重要任務，即成功大學校友會的復會，再次回到南加大專校友會的大家庭中。他歡迎曾退會或休會的校友會重新加入，強調回到創會時的初衷和共同合作的重要性。

2024年會長吳典龍表示，南加大專校友會在過去45年裡，在歷任領導和所有成員的共同努力下，已成為僑界規模最大、最受肯定的社團之一。他表示，感謝大家的支持與鼓勵，讓他有機會承擔起明年會長的重任。

吳典龍強調了團結的力量，他邀請台灣大學和政治大學的校友會成員，考慮加入南加大專校友會。

各參與學校的代表手持各自學校的旗幟進場。（記者張庭瑜／攝影）
各參與學校的代表手持各自學校的旗幟進場。（記者張庭瑜／攝影）
丁言愉（右三）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理...
丁言愉（右三）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理事長。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀（左）頒發表揚狀給2024年南加大專校友會會長吳典龍。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀（左）頒發表揚狀給2024年南加大專校友會會長吳典龍。（記者張庭瑜／攝影）
伍立倫（左一）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理...
伍立倫（左一）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理事長。（記者張庭瑜／攝影）
趙美心（中）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理事...
趙美心（中）頒發表揚狀給2023及2024南加州中國大專院校聯合校友會會長及理事長。（記者張庭瑜／攝影）
即將卸任的黃美月理事長（前左二），將一塊刻有歷代會長和理事長名字的紀念牌子傳遞給...
即將卸任的黃美月理事長（前左二），將一塊刻有歷代會長和理事長名字的紀念牌子傳遞給新任理事長李建德（前左三）。（記者張庭瑜／攝影）
成大校友會回歸南加大專校友會。圖為成大校友會校友揮舞校旗。（記者張庭瑜／攝影）
成大校友會回歸南加大專校友會。圖為成大校友會校友揮舞校旗。（記者張庭瑜／攝影）
現任會長辛志超（右二）在會長們的見證下，將會旗傳遞給新任會長吳典龍（右三）。（記...
現任會長辛志超（右二）在會長們的見證下，將會旗傳遞給新任會長吳典龍（右三）。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀（左）頒發表揚狀給2023年南加大專校友會會長辛志超。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀（左）頒發表揚狀給2023年南加大專校友會會長辛志超。（記者張庭瑜／攝影）

南加大 聖蓋博 加州

上一則

中國簽證費75折 華人開心

下一則

度假回家開衣櫃 見鄰居持刀偷竊

延伸閱讀

台師大美東校友會會長改選

台師大美東校友會會長改選
高啓正追悼會 明年1月6日舉行

高啓正追悼會 明年1月6日舉行
政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場

政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場
高啓正追悼會明年1月6日福樂紀念公園舉行

高啓正追悼會明年1月6日福樂紀念公園舉行
南加僑領高啟正辭世 享壽86歲

南加僑領高啟正辭世 享壽86歲
高啟正最後一次公開露面 仍心繫籃球

高啟正最後一次公開露面 仍心繫籃球

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚