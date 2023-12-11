學界10月調研：亞太裔多支持拜登

Loyola Marymount大學政治科學及國際關係學副教授Claudia Sandoval。（視頻截圖）

少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）8日舉辦線上會議，邀請專家討論了逐漸增長的少數族裔選民投票 趨勢，以及Z世代（Gen Z，18到24歲）的投票意願。

河濱加大（UC Riverside）公共政策教授及AAPI Data創始人，California 100聯合創始人Karthick Ramakrishnan介紹了10月出爐的最新AAPI（亞太裔）調研數據。數據主要有兩方面內容，一是對總統候選人的喜好調查，二是對亞太裔仇恨犯罪 的調查。該數據是由美聯社和芝加哥大學NORC調研中心聯合進行的，頗有權威性。

根據最新數據，亞太裔選民整體喜歡拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）的人多於不喜歡的人；多數亞太裔選民不喜歡川普（Donald Trump）和德桑提斯（Ron DeSantis）。此外，對海理(Nikki Haley)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)有負面評價的亞太裔選民多於對他們有正面評價的選民；有相當大一部分亞太裔選民表示對這兩名候選人不夠熟悉，不能形成觀點，其中表示對海理不熟悉的選民有40%，對拉馬斯瓦米不熟悉的選民有46%。

Karthick Ramakrishnan還介紹了亞太裔群體對仇恨犯罪和事件的觀點。86%認為美國種族歧視 問題嚴重，包括51%的人認為該問題「非常嚴重」或「極為嚴重」。那些認為種族歧視問題嚴重的亞太裔多為民主黨、第一語言為英文或親身經歷過種族歧視的人。

有34%的亞太裔經歷過仇恨事件，其中經歷過語言騷擾的有23%，遭種族歧視語言羞辱過的有22%。有16%的亞太裔遭遇過種族仇恨犯罪，其中遭遇過人身攻擊的有11%，被威脅破壞財物的有8%。

此外，這項調研還顯示69%的亞太裔成年人表示自身精神健康「很好」或「非常好」，23%表示「好」，8%認為自身精神狀況不佳。

以提高年輕人投票意願為主要目的的組織「Voters of Tomorrow」副媒體秘書（Deputy Press Secretary）Jessica Siles介紹了對Z世代投票意願的調研結果。她說，與其有表現的黨派偏向，這代年輕人更願意根據關心的議題來投票，包括墮胎權，控槍，氣候變遷等。他們最關心的是經濟問題，對是否買得起房子以及是否能找到好工作非常關心。Z世代與以往的千禧代、嬰兒潮世代相比，是年輕人中投票積極性最高的。