大華超市托倫斯新店 開張 近2周新開第2家門市 顧客清晨6時排隊購物領取禮品卡

超市內熙熙攘攘，居民們挑選著各式商品，場面熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）

亞洲連鎖超市「99 Ranch Market大華超市」，12月9日（週六）在洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）開設其第61家分店。此新店開業吸引了眾多當地亞裔 居民排隊購物，其中有些顧客清晨6點便到達現場領取禮品卡。

這也是近期大華超市近兩周新開的第二家門市，上月底它在洛杉磯市西木區新開門市。

開幕典禮在舞龍表演中拉開序幕，99大華超市執行長陳婷如、董事長陳怡年和物業經理戈德曼（DavidGoldman）等人致辭，加州 第65選區州議員Mike Gipson的代表頒發表揚狀，隨後幾位嘉賓共同剪綵，象徵超市正式開業。

陳婷如表示，非常感謝大家早晨趕來參與開幕慶典。自從39年前開業以來，大華超市的使命和願景就是將亞洲最好的食材帶到顧客的餐桌上。她對所有支持大華的房地產合作夥伴、長期合作夥伴、員工、以及顧客表示感謝，並承諾將繼續努力，讓顧客每次來訪都能滿載而歸。

這次開幕活動特別推出前50位顧客可獲得一張25美元的禮品卡，吸引了許多當地民眾從清晨開始排隊。開幕典禮上，大華超市更請出財神爺吉祥物，為排隊的民眾發放禮品卡兌換券。從當天及整個周末，大華超市安排了一系列慶祝活動和禮品贈送，包括藍鰭金槍魚現場分切表演、禮品卡和神秘禮袋等。

顧客劉女士表示，透過兩位外甥得知這次優惠促銷活動的。為了領取25美元的禮品卡，她們一家早上7點20分到達，對於獲得這張禮品卡感到非常高興和滿意，而一旁的外甥也分享他拿到禮品卡而早早到達的興奮心情。