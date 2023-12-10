台灣會館 推廣聖誕老公公信箱

大洛杉磯台灣會館開啟聖誕老公公信箱 (TAIWAN CENTER SANTA’S MAILBOX)，歡迎南加台美人十歲以下孩童參加，投放時間是即日起到18日。（台灣會館提供）

大洛杉磯 台灣會館開啟聖誕老公公信箱 (TAIWAN CENTER SANTA’S MAILBOX)，歡迎南加 台美人十歲以下孩童參加，投放時間是即日起到18日。

在現今資訊科技發達的社會，包括台美人孩童在內的美國兒童和父母近距離溝通和互動的機會越來愈少，因此台灣會館提供「台灣會館聖誕老公公信箱」收件服務。台灣會館致力於服務鄉親和照顧台美新世代，這樣服務不僅能增進台僑家庭親子關係，讓兒童藉機練習寫作表達能力。

該計畫能夠讓孩子們學習把自己的想法寫在給聖誕老公公的信上，信中內容再經由會館轉達給孩子們真正的聖誕老人們，兒童的父母及法定監護人。有興趣參加活動的家長們必須先行於網上登記（https://shorturl.at/dsS47） ，並在登記過程中提供會館轉載聖誕老公公信件所需的資訊（電郵地址，建議檔案密碼等），之後再下載會館提供的聖誕老公公信箱專用信紙，以供孩童們寫信給聖誕老公公。

寫完信後，請爸爸媽媽們親自帶小孩們來會館專屬聖誕老公公信箱「寄信」，也可同時參觀台灣會館，了解會館提供鄉親的各種資訊。工作小組將在每個禮拜定期收件，並在掃描成檔案並加上家長們登記時所提供的建議密碼後，以電郵方式轉回給他們。

台灣會館計畫將繼續在未來每年的聖誕節 前提供此項服務。歡迎大洛杉磯地區有十歲以下兒童的所有台僑家長們踴躍分享和報名，有任何問題請向大洛杉磯台灣會館以下列方式洽詢：電郵 [email protected]，電話626-307-4881，或網址 www.taiwanter.org。台灣會館地址3001 Walnut Grove Ave, Rosemead CA 91770。