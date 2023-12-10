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洛杉磯漫展人氣旺 華人扮裝重溫童年

記者子為/洛杉磯報導
華女小申首次在美國參加漫展並扮演了自己喜歡的遊戲角色。（記者子為/拍攝）
華女小申首次在美國參加漫展並扮演了自己喜歡的遊戲角色。（記者子為/拍攝）

洛杉磯漫展（LA Comic Con）12月1日到3日在洛杉磯會展中心盛大舉行，這是洛杉磯地區最大的關於漫畫、遊戲、動漫、角色扮演和流行文化的盛會，連續三天現場都是人滿為患。該漫展在2022年破紀錄地迎來了12萬6000名粉絲後，今年參與者再創新高，不少華人動漫粉也積極參與，更有人精心打扮成喜歡的角色。

本屆洛杉磯漫展在三天內舉辦了超過250個小型論壇和節目，重點關注當今漫畫、動畫屆的知名作品，並有機會透過合影和簽名與動漫屆明星互動。在活動現場，動漫迷們能看到創作者、藝術家、角色扮演者等超過800位名人和供應商。

今年的洛杉磯漫展還重磅打造了專屬遊戲和動畫中心，走進遊戲區，參與者不僅可以體驗「真人快打」和「街頭霸王」等遊戲，還能與這些遊戲錦標賽中的優秀選手一較高下。在現場，許多遊戲迷在透過Stream Studio觀看直播，在免費遊戲區盡情玩樂。

華女小申是第一次在美國參加漫展，她讀中學時是一名動漫遊戲迷，在國內參加過幾次漫展，但搬到洛杉磯後，因為學習和工作繁忙，一直沒有機會參加，最近趁著休假，想來漫展重溫童年。為了更好的體驗，小申參與漫展時身穿的是其精心準備的角色扮演服裝。她指出，自己扮演的是知名遊戲「最終幻想8」的女主角莉諾雅，該角色和這部遊戲都是她的心頭好，她之所以喜歡這個角色，是因為角色魅力以及與她本人的氣質較符合。

小申表示，因為這個角色誕生於1999年，近些年也沒有太大熱度，她來之前很擔心沒有人能認出來。但令小申感到驚喜的是，行走在漫展現場，時不時有人認出她的角色，並詢問她是否可以合影，這讓她感到欣慰和開心。

本次洛杉磯動漫展邀請到不少娛樂名人出席，其中一大亮點是12月2日下午「指環王」電影主演重聚，知名系列電影「指環王」中三位扮演哈比人的演員來到現場與粉絲交流，熱情的粉絲們擠滿了主舞台前的區域，因為人數過多，部分粉絲只能在展覽區域遙遠地觀看。

即便已經到了洛杉磯漫展的尾聲，現場仍是人山人海。（記者子為/拍攝）
即便已經到了洛杉磯漫展的尾聲，現場仍是人山人海。（記者子為/拍攝）

洛杉磯 動漫 華女

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