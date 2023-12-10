任旅遊作家協會美西主席 首位華裔

在馬德里的餐廳巧遇在葡超踢球的巴西藉球星維尼修斯（Vinicius Silvestre）。（梁掌球提供）

「過去這三年的旅遊業者做得非常辛苦」，梁掌球受訪時表示，疫情 期間中美中兩國幾乎是互不往來，旅客少之又少，與2016到2018年黃金時期天地之差，直到現在，美中之間的航班依然少而貴。不過他認為，近期的「拜習會」，應該是兩國旅遊重啟的好契機。

梁掌球不久前當選美國旅遊作家協會（Society of American Travel Writers，SATW）美西地區主席，下轄美國西部13州300名會員，成為北美地區歷史最悠久、規模最大的旅遊作家協會65年歷史中，首位華人和亞裔 地區主席。

事實上，早在2016年，他就擔任SATW2016年年會主席，邀請150多位美國和加拿大旅遊作家前往中國旅遊觀光 ，通過這些旅遊作家的文字和照片將中國的旅遊資源介紹到世界各地；2017年獲「最具深度小眾體驗旅行家獎」。除了旅行寫作外，他曾協助香港旅遊局（HKTB）、中國上海春秋旅行社美國分公司、國泰航空和中國南方航空等推廣服務。 墨西哥旅遊節。（梁掌球提供） 梁掌球不久前當選美國旅遊作家協會美西地區主席，成爲這個北美地區歷史最悠久、規模最大的旅遊作家協會65年來，首位華人和亞裔地區主席。（記者楊青╱攝影）

梁掌球表示，這些年他幾乎走遍了中國大陸的名山大川，「黃山是未來要去的地方；四川成都和重慶，以及陝西渝林，都是我去了還想再去的地方；還有廣西和雲南久負盛名的梯田，做夢都想去」。

梁掌球表示，他從2010年到2023年13年中無數次到中國旅行，感覺與美國和其他旅遊國家相比，中國的很多景點景區有改善和發展的空間。

他認為，中國很多地方政府都有好大喜功的趨勢，城市公眾景點千篇一律，沒有地方特點。近年中國不少旅遊城市都有旅遊商業街，國際遊客希望看到的是琳瑯滿目的地方特色，但事實卻是，無論是銷售的商品還是食品都非常雷同，失去了旅遊吸引力。 土耳其夜景。（梁掌球提供） 在哈薩克斯坦阿拉木圖市（Almaty）與披頭四銅像合影。（梁掌球提供）

仿古街也是遍地開花，有的相當成功，有的則做得不倫不類；還有的內陸城市也學沿海城市，開設水族館，或現代新興城市中也豎起了巨大的張飛像，都讓人哭笑不得。他表示，虛假的旅遊景點，旅遊作家和外國遊客都不會喜歡。 梁掌球通過旅行文字和圖片將華人先民在美足跡重新介紹給世界。（楊青翻拍） 在奧克拉荷馬州與「大腳怪」合影。（梁掌球提供）

梁掌球表示，美國的旅遊作家也常常對中國旅遊景點和城市的英文和外語表述感到匪夷所思，比如「藥店」用中文「法瑪西」取代，「糕點店」成了中文「杯克瑞」，或者英文翻譯錯字連篇或詞不達意。

還有中文直接翻譯成大陸拼音，「警察」的背後寫的是中文拼音「Jingcha」，也讓外國遊客感到不知所云。他們曾經在一個知名旅遊城市看到一天街道，中文叫「長樂路」，同時用拼音寫爲「Chang Le Lu」。梁掌球認為，既然你想讓外國遊客明白你的意思，為什麼要使用拼音，而不用英語或者外國語？「Chang Le Lu」雖然是用字母文字表述出來，但對於外國遊客來說，依然完全不明就裡，沒有意義。