洛市警 遭質疑不當監控民眾手機

洛市警局可能不當監控。（美聯社）

非營利新聞機構Knock LA近日揭露，洛杉磯 市警局（LAPD）2022年付款20萬元，向具有爭議的監控公司Cobwebs Technologies購買服務，不僅針對犯罪集團、恐怖分子，還可能違法蒐集民眾個資。

報導指，Cobwebs Technologies具有以色列軍事情報血統，2015年由以國特戰情蒐退役人員Omri Timianker、Shay Attias與Udi Levy創辦，因不當監控巴勒斯坦 人而引發爭議。

2023年初，Facebook、Instagram、WhatsApp的母公司Meta關掉Cobwebs Technologies的帳號，因為該公司涉及對香港、墨西哥 境內人員的不當監控。Cobwebs Technologies之後以兩億元轉賣給美國未上市企業Spire Capital，其旗下還有GeoTime、PenLink等監控器材公司。

Knock LA指出，洛市警局在2015年訪問以國時見識到Cobwebs Technologies的厲害之處，在獲得聯邦國土安全部（DHS）60萬元的都會區恐襲預防經費後，遂自2022年開始以每年20萬元代價獲得Cobwebs Technologies技術支援。

但是，Knock LA指出，Cobwebs Technologies的技術顯然不只用在犯罪與恐襲防制而已。KTLA電視台向洛市警局的詢問尚未獲得答覆。此外，洛市警局也不是美國第一個向Cobwebs Technologies買服務的部會，另一媒體Motherboard指出，聯邦國稅局（IRS）也曾以數十萬元的價格向其購買服務。