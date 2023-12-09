東海校友會長劉酉 聚焦五工作

南加州 東海大學校友會預計12月10日舉行年會，接任近一年的劉酉（劉凡群）表示，上任至今聚焦五大工作方向：服務校友需求、支持母校、傳遞校方消息、反饋校友意見，以及提升校友生活娛樂指數。

他強調，身為校友，即使是微薄的貢獻也對母校與校友群體具有重要意義。

劉酉今年2月5日起接任新會長，接棒前會長沈曉白。劉酉畢業於1979年東海大學工業工程系第21屆，並於1984年獲得加州Fullerton大學電腦科學碩士學位。

2023年以來，校友會舉辦一系列成功活動，如春節聯誼會、拜訪母校、校友福利社推動、母親節 慶祝、初夏聯誼會、中秋節活動，以及多場卡拉ok夜等。這些活動不僅增強校友間的聯繫，也為校友們帶來豐富多彩的生活體驗。

劉酉也面臨著強化校友間聯繫的挑戰，他通過組織各種活動和聚會，鼓勵不同年代的校友共聚一堂，分享經驗和故事。為解決資源和場地籌集的困難，劉酉積極與各方合作，包括商家和社區組織，以確保活動的順利進行。

在維持與母校良好關係方面，劉酉也強調校友會在連接校友和母校之間的重要角色，定期組織校友與母校間的溝通及拜訪，確保校友的聲音和需求得到母校的聆聽和響應。

在劉酉的努力下，校友會活動的參與人數增加到現在的200多人。這種成長不僅展示劉酉在活動策畫和組織上的能力，也反映校友對校友會日益增長的興趣和支持。

劉酉表示，最初他們的活動通常只吸引一小群校友，但逐漸擴大活動的範圍和多樣性，才慢慢打造出一個讓更多校友感到歡迎且能積極參與的環境。他也補充，看到校友會的快速成長，他感到非常欣慰。