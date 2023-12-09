我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

東海校友會長劉酉 聚焦五工作

記者張庭瑜╱洛杉磯報導

加州東海大學校友會預計12月10日舉行年會，接任近一年的劉酉（劉凡群）表示，上任至今聚焦五大工作方向：服務校友需求、支持母校、傳遞校方消息、反饋校友意見，以及提升校友生活娛樂指數。

他強調，身為校友，即使是微薄的貢獻也對母校與校友群體具有重要意義。

劉酉今年2月5日起接任新會長，接棒前會長沈曉白。劉酉畢業於1979年東海大學工業工程系第21屆，並於1984年獲得加州Fullerton大學電腦科學碩士學位。

2023年以來，校友會舉辦一系列成功活動，如春節聯誼會、拜訪母校、校友福利社推動、母親節慶祝、初夏聯誼會、中秋節活動，以及多場卡拉ok夜等。這些活動不僅增強校友間的聯繫，也為校友們帶來豐富多彩的生活體驗。

劉酉也面臨著強化校友間聯繫的挑戰，他通過組織各種活動和聚會，鼓勵不同年代的校友共聚一堂，分享經驗和故事。為解決資源和場地籌集的困難，劉酉積極與各方合作，包括商家和社區組織，以確保活動的順利進行。

在維持與母校良好關係方面，劉酉也強調校友會在連接校友和母校之間的重要角色，定期組織校友與母校間的溝通及拜訪，確保校友的聲音和需求得到母校的聆聽和響應。

在劉酉的努力下，校友會活動的參與人數增加到現在的200多人。這種成長不僅展示劉酉在活動策畫和組織上的能力，也反映校友對校友會日益增長的興趣和支持。

劉酉表示，最初他們的活動通常只吸引一小群校友，但逐漸擴大活動的範圍和多樣性，才慢慢打造出一個讓更多校友感到歡迎且能積極參與的環境。他也補充，看到校友會的快速成長，他感到非常欣慰。

加州 母親節 南加

上一則

聯邦金援後 加州高鐵仍有錢關要過

下一則

舊金山米慎區 藏著「迷幻藥畫」博物館

延伸閱讀

政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場

政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場
南加大專校友會年會 成大回歸凝聚團結

南加大專校友會年會 成大回歸凝聚團結
南加大專校友會45屆年會 服務聯誼成功行

南加大專校友會45屆年會 服務聯誼成功行
北加州大專校友會聯合會 150理事回娘家

北加州大專校友會聯合會 150理事回娘家
交通大學南加校友年會 5校旗同列

交通大學南加校友年會 5校旗同列
南加淡江校友會年會 歡聚傳薪火

南加淡江校友會年會 歡聚傳薪火

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折