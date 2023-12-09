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19號提案喊廢 會計師分析利弊

記者張庭瑜/洛杉磯報導
洛杉磯華人社群近日收到短信，呼籲參與廢除加州19號提案的徵簽活動，以對抗該法案對繼承房產稅負帶來的增加。（Unsplash網頁）
洛杉磯華人社群近日收到短信，呼籲參與廢除加州19號提案的徵簽活動，以對抗該法案對繼承房產稅負帶來的增加。（Unsplash網頁）

加州19號提案（Proposition 19）法案通過至今對於繼承房產稅負產生一定程度影響，引起廣泛討論。鑽石吧（Diamond Bar）資深會計師劉心潔（Wendy Liu）提供專業見解，幫助納稅人更好地理解法案內容，並採取合法手段降低稅負。

洛杉磯（Los Angeles）地區多個華人社群近期接收到簡訊，呼籲他們積極參與廢除19號提案（Proposition 19）法案。

19號提案於2020年在加州通過，主要目是修正原有第11號憲法修正案。這項修正主要關注於非自用住宅房屋繼承時稅率調整，同時為年齡在55歲及以上居民、身心障礙人士以及自然災害受害者提供了更大範圍房產稅（產業稅）減免優惠。除此之外，它還為應對森林野火等災害提供了額外財政支持。

根據劉心潔解釋，這項法案特別有利於55歲以上老年人、自然災害受害者及特定殘疾人士。這是因為當這些人群出售他們舊房並購買新房時，可以保留原有較低的房產稅率，在一定程度上促進了房產市場活躍。

然而，19號提案實施並非對所有人都有利。尤其是對於那些繼承父母房產子女來說，他們在承接房產時必須面對重新評估地價要求。這意味著，除非這些子女將繼承房屋作為自住房並申請「房主豁免額」（Homeowners’ Exemption），否則他們將面臨房產稅顯著調整。此外，重新評估房產價值有100萬元累積上限。

舉例來說，假設一對父母擁有兩套房產，其中一套自住房價值50萬美元，另一套出租房價值60萬美元。在19號提案實施前，這兩套房產在轉讓給子女時都能獲得重估豁免，繼續按照原來估值繳納房產稅。然而，19號提案實施後，情況發生了變化，特別是對於非自住單位繼承。這意味著，即使是自住單位，子女繼承時也是自住單位才能享受重估豁免。

19號提案反對者認為，該法案導致繼承房產必須按照市場價值重新評估，從而可能導致房產稅基數顯著增加。這對於原本可以享受父母較低房產稅基礎繼承者來說，可能不得不面對房產稅驟增，進而不得不選擇出售房產。此外，房產稅增加也可能迫使房東提高租金，從而影響到租戶。

劉心潔指出，19號提案主要影響是繼承商業地產、出租物業和度假屋，而對自住房產稅影響相對較小。該法案實施特別影響房價較高地區，因為父母轉讓給子女這些物業將按照市價重新評估地稅。她進一步解釋說，雖然加州房產稅相較於全美其他州並不算高，但這項改動仍對許多家庭造成了影響。

此外，劉心潔強調，即使19號提案最終被廢除，納稅義務仍需履行，但通過合理規劃可以降低稅負。

洛杉磯華人社群近日收到短信，呼籲參與廢除加州19號提案的徵簽活動，以對抗該法案對...
洛杉磯華人社群近日收到短信，呼籲參與廢除加州19號提案的徵簽活動，以對抗該法案對繼承房產稅負帶來的增加。（取自line截圖）

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