洛城無端遭打祖孫 證實為亞裔 警不評論是否仇恨犯罪

爺爺推著孫女在家附近散步，被一名壯漢拳打腳踢。（取自KTLA5電視台）

洛杉磯縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）日前發生一起惡意攻擊案件，疑似仇恨犯罪，被害人證實是亞裔 祖孫倆。案發時，爺爺推車載著10個月大的孫女在家附近散步，被一名壯漢揮拳擊倒。警方目前已逮捕襲擊者，並證實此人與另一起襲擊亞裔的案件有關。

警方證實，被攻擊的祖孫倆是亞裔，但尚未確定是不是華裔。記者致電受理此案的洛縣警局Malibu/Lost Hills警站，詢問被害人是否為華人 ，以及這起案件是否涉嫌仇亞犯罪，截至發稿前，尚未得到回應。

事件發生在12月5日（周二）下午5時42分左右，受害者是一名60多歲的亞裔男子，他當時正推著一輛嬰兒車，在Lost Spring Road 4000號街區家附近街區散步 ，車裡躺著10個月大的孫女。嫌犯被證實是29歲的Angel Sanchez Jr.，聖塔芭芭拉（Santa Barbara ）居民，案發時，他對被害人拳打腳踢，導致對方重摔在地，嬰兒車隨之側翻，女嬰也摔在地上。

洛縣警局6日（周三）晚上宣布，警方在范杜拉縣奧克斯納市（Oxnard）逮捕嫌犯Sanchez，罪名是使用武力襲擊，可能造成被害人嚴重的身體傷害。當局指出，卡拉巴薩斯市阿古拉路（Agoura Road）26000號街區此前也發生類似襲擊事件，兩起案件都指向嫌犯Sanchez，官員稱，在另一起案件中，嫌犯襲擊了一名亞裔男孩。關於案件是否涉及仇恨亞裔犯罪，警方表示，「襲擊動機目前正在調查中」，如果兩起攻擊出於種族動機，嫌犯可能面臨進一步的指控。

案發後，一位鄰居表示，被害人祖孫倆目前都安然無恙。鄰居Mary Steele指出，被攻擊的這位爺爺是非常好的社區成員，附近的人對他很熟悉，他有一個幸福的家庭，此次竟然在家附近被惡意攻擊，嬰兒更是無辜的受害者。