我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

洛城無端遭打祖孫 證實為亞裔 警不評論是否仇恨犯罪

記者邵敏／洛杉磯報導
爺爺推著孫女在家附近散步，被一名壯漢拳打腳踢。（取自KTLA5電視台）
爺爺推著孫女在家附近散步，被一名壯漢拳打腳踢。（取自KTLA5電視台）

洛杉磯縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）日前發生一起惡意攻擊案件，疑似仇恨犯罪，被害人證實是亞裔祖孫倆。案發時，爺爺推車載著10個月大的孫女在家附近散步，被一名壯漢揮拳擊倒。警方目前已逮捕襲擊者，並證實此人與另一起襲擊亞裔的案件有關。

警方證實，被攻擊的祖孫倆是亞裔，但尚未確定是不是華裔。記者致電受理此案的洛縣警局Malibu/Lost Hills警站，詢問被害人是否為華人，以及這起案件是否涉嫌仇亞犯罪，截至發稿前，尚未得到回應。

事件發生在12月5日（周二）下午5時42分左右，受害者是一名60多歲的亞裔男子，他當時正推著一輛嬰兒車，在Lost Spring Road 4000號街區家附近街區散步 ，車裡躺著10個月大的孫女。嫌犯被證實是29歲的Angel Sanchez Jr.，聖塔芭芭拉（Santa Barbara ）居民，案發時，他對被害人拳打腳踢，導致對方重摔在地，嬰兒車隨之側翻，女嬰也摔在地上。

洛縣警局6日（周三）晚上宣布，警方在范杜拉縣奧克斯納市（Oxnard）逮捕嫌犯Sanchez，罪名是使用武力襲擊，可能造成被害人嚴重的身體傷害。當局指出，卡拉巴薩斯市阿古拉路（Agoura Road）26000號街區此前也發生類似襲擊事件，兩起案件都指向嫌犯Sanchez，官員稱，在另一起案件中，嫌犯襲擊了一名亞裔男孩。關於案件是否涉及仇恨亞裔犯罪，警方表示，「襲擊動機目前正在調查中」，如果兩起攻擊出於種族動機，嫌犯可能面臨進一步的指控。

案發後，一位鄰居表示，被害人祖孫倆目前都安然無恙。鄰居Mary Steele指出，被攻擊的這位爺爺是非常好的社區成員，附近的人對他很熟悉，他有一個幸福的家庭，此次竟然在家附近被惡意攻擊，嬰兒更是無辜的受害者。

現場錄影記錄了這起案件，畫面震驚洛杉磯華人圈。不具名的華人指出，類似情況這幾年一直有所耳聞，因為新冠疫情的爆發，在美華人被視為替罪羊，成為仇恨犯罪的目標，「我以為疫情已經結束，對華人的仇恨不會再有，沒想到現在又發生熟悉的一幕。」

嫌犯是29歲的Angel Sanchez Jr.，被證實兩次隨意攻擊亞裔。（KT...
嫌犯是29歲的Angel Sanchez Jr.，被證實兩次隨意攻擊亞裔。（KTLA5電視台）

亞裔 華人 疫情

上一則

犯罪率激增 洛縣29城市促凍結零保釋金政策

下一則

高啓正追悼會 明年1月6日舉行

延伸閱讀

洛杉磯亞裔祖孫被打 嫌犯落網有前科

洛杉磯亞裔祖孫被打 嫌犯落網有前科
洛城新語／社群媒體 不是洪水猛獸

洛城新語／社群媒體 不是洪水猛獸
墨西哥傳奇故事歌劇「Frida & Diego」 洛城上演

墨西哥傳奇故事歌劇「Frida & Diego」 洛城上演
4天槍殺4人 洛城冷血殺手遭起訴

4天槍殺4人 洛城冷血殺手遭起訴
洛城新語／灣區國會議員的新老對決

洛城新語／灣區國會議員的新老對決
四天槍殺四人 洛城冷血殺手被控四項謀殺罪

四天槍殺四人 洛城冷血殺手被控四項謀殺罪

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員